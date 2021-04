Američanka ogrozila svetovni rekord rojakinje

Ameriška šprinterka Sha'Carri Richardson je bila prvo ime atletskega mitinga povabljencev v Miamiju. V teku na 100 metrov je zmagala s časom 10,72 sekunde, kar je deveti najboljši čas v zgodovini v tej disciplini. Richardsonova je z njim postala šesta najhitrejša Zemljanka vseh časov in najhitrejša šprinterka v zadnjih petih letih.



»Takega izida nisem pričakovala, mislim pa, da je napoved neverjetne sezone,« je po uspehu dejala še 21-letna Američanka, ki je imela pri dosežku odlične pogoje (veter +1,6 m/s). Doslej je bil njen najboljši rezultat 10,75, dosegla ga je že leta 2019 v Austinu. To je tudi mladinski svetovni rekord. Drugo mesto je sicer zasedla njena rojakinja Javianne Oliver (11.07), tretje pa Jamajčanka Natallah Whyte (11.16).

Na vrhu še vedno Florence Griffith-Joyner

Lastnica svetovnega rekorda, ki znaša 10,49, je že od leta 1988 Američanka Florence Griffith-Joyner, ki ima tri najboljše dosežke na svetu (poleg rekorda še 10,61 in 10,62). Hitreje od Richardsonove so tekle še Carmelita Jeter (10,64), Marion Jones (10,65), Shelly-Ann Fraser-Pryce in Elaine Thompson (obe 10,70).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: