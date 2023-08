Ana Ivanović: Imam veliko, veliko srečo

Nekdanja srbska teniška zvezdnica Ana Ivanović, ki se je leta 2016 poročila z bivšim nemškim nogometnim asom Bastianom Schweinsteigerjem, s katerim ima tri sinove, se je v nedavnem intervjuju razgovorila o družinskem življenju na Majorki.

»Z otroki govorim srbsko, medtem ko se Basti z njimi pogovarja nemško. Ko smo vsi skupaj, se med seboj sporazumevamo angleško. Starejša sinova govorita tudi špansko,« je razkrila 35-letna Beograjčanka in z nasmeškom pristavila: »Prav ljubko je videti, kako starejša otroka dobro vesta, v katerem jeziku se pogovarjata z menoj, v katerem z Bastianom in v katerem z vrstniki na Majorki.«

Sama obžaluje, da (še) ne obvlada najbolje nemščine. »Ker veliko časa preživimo tudi v Nemčiji in Avstriji, bi se želela naučiti čim bolje govoriti tudi nemški jezik. Da bi seveda razumela, kaj se med seboj pogovarjajo Bastian in sinovi,« je poudarila nekdanja št. 1 na svetovni lestvici WTA. V nemščini ji gre zdaj najbolje od ust 'otroški jezik' oziroma različna opozorila in ukazi, kot so: »Pazi, to je nevarno!« »Pojdi si očistit zobe, umit obraz in roke!« »Počasi, tiho!«

S tem, da je kot ženska doma v manjšini, nima težav. »Moram reči, da lepo skrbijo zame. Imam veliko, veliko srečo. Ker sem tudi sama precej aktivna in polna energije, se odlično ujamemo. Zares se zelo dobro razumemo,« je še pribila Ivanovićeva oziroma Schweinsteigerjeva, ki bi si sem ter tja želela zgolj malo več časa zase. »Da bi v miru popila kavo ali na vrtu prebrala knjigo ...«