Andrea Dovizioso bo štartal zgolj še trikrat

Italijanski motociklist elitnega razreda motoGP Andrea Dovizioso je napovedal slovo po dirki svetovnega prvenstva v v Misanu, ki bo na sporedu 4. septembra. Novico je razkril danes pred začetkom dogajanja na dirkališču v Silverstonu, kjer se bo konec tedna po daljšem premoru nadaljevalo SP.

Dovizioso je v dolgi in uspešni karieri zmagal na 24 dirkah SP, 15 v kraljevskem razredu, leta 2004 pa je bil tudi svetovni prvak razreda do 125 ccm. V elitni konkurenci motoGP nikoli ni prišel do naslova prvaka, na ducatiju je bil trikrat tik pod vrhom na drugem mestu seštevka sezone (2017, 2018 in 2019) za Marcom Marquezom. V letih 2006 in 2007 je bil drugi v SP tudi v razredu do 250 ccm.

Letos mu ne gre najbolje, saj je kot na prvih 11 dirkah sezone osvojil le deset točk in odločil se je, da se bo poslovil še pred koncem. Tako bo nastopil le še na dirkah v Veliki Britaniji, Avstriji in San Marinu v začetku septembra. Letos je član ekipe Yamaha RNF in po slovesu ga bo zamenjal testni voznik Cal Crutchlow.

»Žal so se stvari temeljito spremenile v zadnjem času in ni mu uspelo iz motorja izvleči vsega, kar bi lahko. Čeprav so se pri Yamahi zelo trudili, rezultatov ni bilo, a še vedno štejem vse skupaj za dobro življenjsko izkušnjo. Moja avantura se bo končala v Misanu, a sodelovanje z ekipo bo ostalo in spomini prav tako,« je ob napovedanem slovesu dejal 36-letni dirkač.