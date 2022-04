Andreja Leški bo v Sofiji branila kolajno iz Lizbone

Na evropskem prvenstvu, ki ga bo med 29. aprilom in 1. majem gostila Sofija, bo nastopilo devet slovenskih reprezentantov. Glavna kandidatka za odmevnejši dosežek bo svetovna podprvakinja Andreja Leški (Bežigrad, do 63 kg), ki je na lanskem prvenstvu stare celine v Lizboni osvojila bronasto kolajno.

V ženski konkurenci se bodo ob Leškijevi za čim višje uvrstitve v glavnem mestu Bolgarije borile še Lia Ludvik (Z'dežele Sankaku, do 63 kg), Anka Pogačnik (Triglav Kranj, do 70 kg) in Urška Torkar (Triglav Kranj, nad 78 kg), med moškimi pa bodo slovenske barve branili David Štarkel (Impol, do 60 kg), Martin Hojak (Bežigrad, do 73 kg), Juš Mecilošek (Bežigrad, do 73 kg), Matej Vidmar (Bežigrad, do 81 kg) in Vito Dragič (Impol, nad 100 kg).

V igri za nastop so bili tudi Maruša Štangar (Olimpija, do 48 kg), Kaja Kajzer (Bežigrad, do 57 kg), Patricija Brolih (Bežigrad, do 78 kg) in Enej Marinič (Impol, nad 100 kg), ki pa so zaradi poškodb odpovedali svojo udeležbo v Sofiji.

Slovenske judoiste bodo kot trenerji ob tatamiju vodili Ana Velenšek, Gregor Brod in Andrej Šturbabin.