Andreja Leški in Anka Pogačnik zmagovalki v Zagrebu

Anka Pogačnik je dosegla svojo drugo zmago na velikih nagradah. FOTO: EJU



Bolgar in Rus premočna za Martina Hojaka

Slovenski judoistkiinsta zmagovalki velike nagrade v Zagrebu. V hrvaški prestolnici je v finalu kategorije do 63 kilogramov Leškijeva ugnala Nizozemko, v kategoriji do 70 kg pa je slavila še Pogačnikova, ki je bila v finalu boljša od BritankeLeškijeva je v finalu za tretjo zmago na velikih nagradah, skupno pa šesto v karieri slavila z vazarijem 14 sekund pred koncem borbe proti 25. judoistki sveta.Pred tem je sicer tretjepostavljena v kategoriji do 63 kg dvakrat slavila po iponu v četrtfinalu proti Francozinjiin polfinalu proti Poljakinji, v drugem krogu pa je za zmago proti Nemkipotrebovala vazari, potem ko je bila v prvem krogu prosta.V tej kategoriji je v prvem krogu v Zagrebu izgubila, boljša je bila prav kasnejša finalistka van den Bergova. V Zagrebu sicer v kategoriji do 63 kg ni bilo dobitnic zlate in srebrne olimpijske kolajne, Francozinjein SlovenkeDruga Slovenka v današnjem finalu, Pogačnikova je po aktivni borbi smorala v boj za zlato točko. V njem je po 22 sekundah zaradi nepravilnega prijema tekmice slavila 29-letna Slovenka. S tem je dosegla drugo zmago na velikih nagradah, potem ko je leta 2017 slavila v turški Antalyi.Pogačnikova je prav vse tekmice premagala z iponom. Najprej je opravila z Brazilko, nato s Švicarko, v polfinalu pa še s PoljakinjoV moških kategorijah je danes na tatami stopilv kategoriji do 73 kilogramov. V prvem dvoboju je bil prost, v drugem je ugnal Izraelca, nato pa izgubil proti BolgaruV kasnejšem repešažu je izgubil še proti RusuŽe v petek je visoko slovensko uvrstitev doseglav kategoriji do 57 kg, bila je tretja. Za kolajno se je pri moških v kategoriji do 60 kilogramov boril tudi, a izgubil proti Francozu. Od preostalih slovenskih predstavnikov pa je prav tako v petek v prvem krogu v kategoriji do 52 kg izpadlaV nedeljo bo od Slovenk v kategoriji do 78 kilogramov nastopila, v najtežji moški kategoriji (nad 100 kg) pa bosta slovenske barve zastopala šein