Andreji Leški se je priklonila vsa Evropa

Že nekaj let Andreja Leški sodi v sam judoistični vrh. V zadnjih sezonah je nizala uvrstitve na zmagovalni oder, v francoskem Montpellierju pa so se 26-letni judoistki Bežigrada vsi koščki sestavljanke postavili na svoje mesto in osvojila je naslov evropske prvakinje. »Potihem sem si želela na ta vrh. S tem sem dokazala, da sem elita, da sem med top tekmovalci v Evropi in na svetu,« je žarela trenutno najboljša judoistka na stari celini.

Zbirka rezultatov Andreje Leški v zadnjih sezonah je zares navdušujoča. V sezoni 2021 je postala svetovna podprvakinja in uspehu dodala še bron z evropskega prvenstva v Lizboni, tudi letos spomladi se je na SP v Dohi zaustavila šele na zadnji stopnički in znova osvojila srebro. V Francijo je prišla zelo motivirana, da ji tokrat uspe naskok na vrh: »Priprave so mi šle po načrtu. Ugotovila sem, da ti dobra pripravljenost ponudi samo enako izhodišče, kot ga imajo ostali, ker so tukaj vsi zelo dobro pripravljeni. Treba je imeti vse urejeno v glavi in tokrat sem imela vse na mestu.«