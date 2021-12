Razplet sezone F1 najbolj ujezil Angleže: To je nesprejemljivo

Zmaga Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull), ki si je v zadnjem krogu dirke za VN Abu Dabija na račun drugouvrščenega Britanca Lewisa Hamiltona (Mercedes) priboril tudi naslov prvaka, je naletela na mešane odzive, je poročala agencija Reuters. Na udaru so predvsem odgovorni, ki so z zapletom okoli varnostnega avtomobila vsaj malce omadeževali sicer nepozaben razplet.

»TO JE NESPREJEMLJIVO!!!!« je na twitterju zapisal član Williamsa George Russell, ki se bo prihodnjo sezono pridružil ravno Mercedesu. »Max je absolutno fantastičen dirkač, za katerim je neverjetna sezona in nič manj kot ogromno ga spoštujem, a to, kar se je zgodilo, je absolutno nesprejemljivo. Ne morem verjeti, kaj smo ravnokar videli,« je dodal Anglež.

Kritičen je bil tudi nekdanji svetovni prvak Damon Hill. »To je nov način vodenja športa, v katerem lahko vodja dirke sprejema ad hoc odločitve,« se je čudil angleški veteran, potem ko je predčasen odhod varnostnega avtomobila v bokse omogočil bitko na vse ali nič med vodilnima dirkačema sezone. Verstappen je s svežimi gumami švignil mimo Hamiltona in slavil odločilno zmago, če mu ne bi uspelo pred Britanca, bi slednji osvojil že rekordni osmi naslov.

Oglasil se je tudi kapetan londonskega nogometnega kluba Tottenham Harry Kane. Angleški reprezentant, ki je novembra dosegel edini gol v Ljudskem vrtu ob bolečem porazu v konferenčni ligi proti Muri (1:2), je prepričan, da so Hamiltonu naslov odvzela »bizarna pravila«.

Stewart v prihodnje vidi še več uspehov Red Bulla

»Nisem strokovnjak, toda imam občutek, da je danes nekaj bizarnih pravil priskrbelo nepošteno prednost? Zakaj bi moral biti Hamilton kaznovan za nesrečo nekoga drugega? Dobesedno je odpeljal perfektno dirko pod najvišjim pritiskom, na koncu pa so mu odvzeli naslov svetovnega prvaka. Škoda, da se je končalo tako,« je na twitterju razglabljal Kane.

Trikratni svetovni prvak Jackie Stewart je sicer brez ovinkarjenja čestital 24-letnemu šampionu, rekoč, da je njegova zmaga dobra tudi za celotno karavano.

»Mislim, da je izvrstno, da imamo novega svetovnega prvaka, ker je za Lewisom tako krasen niz. Red Bull in Max se zelo dobro ujameta, mislim, da bomo v prihodnje še priča vidnim uspehom,« je Stewart, ki je seveda Škot, povedal za Eurosport.

»SVETOVNI PRVAK!!!! To je preprosto neverjetno. Začel sem dirkati z očetom pred dolgo leti. Sanjala sva o tem, da bi postala svetovna prvaka, in zdaj sva,« je zvečer po dirki na twitterju zapisal Verstappen, ki mu je v garaži športno čestital tudi Hamiltonov oče, medtem ko so serijskega prvaka v njegovi garaži tolažili številni stanovski kolegi. Ti so se nato oglasili tudi pri Verstappnu, ki ga je seveda čakalo še dolgo proslavljanje zgodovinskega uspeha.