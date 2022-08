Anja Osterman srebrna na 200-metrski razdalji

Slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman je na evropskem prvenstvu v Münchnu v finalu na 200-metrski razdalji osvojil srebrno medaljo. Za Emmo Jørgensen iz Danske, ki je zmagala, je zaostala 0,213 sekunde. Tretja je bila Poljakinja Marta Walczykiewicz (+0,286). V nedeljo Ostermanovo ob 13.21 čaka še veliki finale na 500 metrov. Kajakaš Jošt Zakrajšek je v finalu B osvojil peto mesto na 1000 metrov in ga danes ob 16.25 čaka še maratonska preizkušnja na 5000 metrov. Nastopil je tudi Rok Šmit, ki je bil v svoji polfinalni skupini sedmi na 200 metrov in se ni prebil v nedeljski finale.

»Na štartu ni bilo tako dobro, ker se je tam dolgo popravljal štarter. To me je malce 'znerviralo' in se je poznalo na celotni progi. Sem druga, sem zadovoljna, malo pa me tudi žre, ker bi lahko zmagala. Kolajna je kolajna, sezona je zelo dobra in če jutri popravim to danes odvzeto zlato medaljo, bo res super,« je takoj po tekmi povedala Ostermanova. Primorka je na nedavnem svetovnem prvenstvu v kanadskem Halifaxu na 200 metrov za največji uspeh v kajakaškem enojcu osvojila srebrno odličje in bila prva Evropejka, zmagala je Novozelandka Lisa Carrington. Zato je po takratni finalni tekmi tudi za EP napovedala boj za najvišja mesta.

Za Ostermanovo je bila to četrta kolajna s svetovnih prvenstev, druga srebrna, saj je tri osvojila v kajakaškem dvojcu skupaj s Špelo Ponomarenko Janić, s katero se je po lanski sezoni razšla. Na prvenstvih stare celine je Ostermanova s Ponomarenko Janićevo tudi že osvojila kolajni, zlata je bila v dvojcu na 200 m lani v Poznanu ter druga prav tako v dvojcu leta 2017 v Plovdivu na 500 m. Po četrtkovi kvalifikacijski zmagi na 500 metrov se je Ostermanova na EP v bavarski prestolnici v petek veselila še zmage v predtekmovanju na 200-metrski razdalji in se neposredno uvrstila v finale.