Anka Pogačnik kot prva Slovenka v Taškentu dosegla dve zmagi

Od slovenskih judoistov in judoistk je na svetovnem prvenstvu v Taškentu kot prva dve oviri preskočila Anka Pogačnik. Članica kranjskega Triglava je po dveh zmagah in enem porazu v kategoriji do 70 kilogramov obstala na devetem mestu.

Pogačnikova, ki je na aprilskem evropskem prvenstvu v Sofiji zablestela z osvojitvijo bronaste kolajne, je v uvodnem krogu z iponom izločila Madžarko Szabino Gercsak, mladinsko svetovno prvakinjo iz Abu Dabija 2015 in bronasto z evropskega prvenstva iz Kazana 2016. V drugem krogu je nato 30-letna Kranjčanka ugnala še Avstralko Aoife Coughlan, ki je prejela tri kazni in posledično rdeči karton.

Slovenska reprezentantka se je tako uvrstila v osmino finala, kjer je morala priznati premoč Nemki Miriam Butkereit, ki je zmagala z iponom. S tem so se tudi končali nastopi Pogačnikove, ki je z devetim mestom priborila doslej najvišjo uvrstitev našemu zastopstvu na svetovnem prvenstvu v glavnem mestu Uzbekistana.

Jutri se bo na svetovnem prvenstvu, na katerem nagradni sklad znaša milijon evrov, pod slovensko zastavo borila Patricija Brolih (do 78 kg), v sredo pa še težkokategornika Vito Dragič in Enej Marinič (oba nad 100 kg).