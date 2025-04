Anže Kopitar in Los Angeles Kings boljši tudi od najboljših

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je zadel ob zmagi Los Angeles Kings proti najboljši zasedbi v NHL Winnipeg Jets s 4:1. Za kralje je bila to tretja zaporedna zmaga proti Jets in druga zaporedna v ligi, kar jih uvršča na peto mesto zahodne konference.

Los Angeles je na domačem ledu ustavil najboljše moštvo lige in dosegel 42. zmago v sezoni ter 28. na domačem ledu, s čimer so se na zahodu na vrhu pridružili Winnipegu. Ta v rednem delu te sezone ostaja brez zmage proti kraljem.

Skupno gledano so Jets kljub temu ostali na vrhu zahoda in lige s 106 točkami. Kralji so zdaj pri 93 točkah ter na petem mestu zahoda in drugem v pacifiški diviziji za Vegas Golden Knights (98).

Kralji so dvoboj v Crypto.com areni začeli udarno in že po desetih minutah vodili z 2:0. Najprej je po dobrih osmih minutah zadel Trevor Moore, nato pa je Kopitar tik pred iztekom desete minute postavil piko na i po lepi akciji kraljev po ukradenem ploščku v srednji tretjini.

Cole Perfetti je nato za goste znižal sredi druge tretjine, a je vodstvo za dva gola znova vzpostavil Andrej Kuzmenko, sicer tudi eden od podajalcev pri Kopitarjevem golu. V zadnji tretjini so ob koncu kralji za 4:1 zadeli v prazno mrežo. Natančen je bil Adrian Kempe, eno od podaj pa je vpisal tudi Kopitar.

Slovenski as je na ledu preživel 17:25 minute, na zadnjih dveh tekmah pa je zbral gol in štiri podaje. Skupno je pri 62 točkah na 74 tekmah v sezoni.

Hokejisti Los Angelesa za potrditev uvrstitev v končnico potrebujejo še štiri zmage na zadnjih osmih tekmah rednega dela lige NHL.

Na ostalih tekmah se je Aleksander Ovečkin še za gol približal mejniku Wayna Gretzkyja. Ob zmagi Washington Capitals proti Boston Bruins s 4:3 je dosegel gol za 2:0 in števec zadetkov v rednem delu lige premaknil na 891. Gretzky jih je v karieri dosegel 894.

Washington je z zmago prekinil niz treh zaporednih porazov in se na točko približal vodilni ekipi lige Winnipegu (106:105). Tesno jima sledi Dallas, ki je v nizu šestih zaporednih zmag in je na zahodu zbral 102 točki.

Pri šestih zaporednih zmagah je obstal Vegas, ki je ponoči izgubil proti Edmonton Oilers z 2:3. Vegas je na lestvici zahoda tretji z 98 točkami.