Tri podaje Kopitarja za visoko zmago kraljev

Hokejisti Los Angelesa so davi naredili nov pomemben korak h končnici lige NHL. V domači dvorani so tudi po zaslugi treh podaj Anžeta Kopitarja kar z 8:1 odpravili San Jose in ostajajo trdno na petem mestu zahodne konference.

Los Angeles je blestel v drugi tretjini, ki jo je dobil s 4:1, prvo in zadnjo pa z 2:0. Adrian Kempe in Warren Foegele sta na tekmi dosegla po dva gola, Andrej Kuzmenko pa gol in dve podaji. Za 27. domačo slavje so gole dosegli še Phillip Danault, Trevor Moore in Trevor Lewis.

Kralji so po treh porazih, nazadnje so v nedeljo zjutraj izgubili derbi s Torontom (1:3), obrnili trend. Po prostem večeru jih čaka težka naloga, saj v Kalifornijo prihaja vodilna ekipa lige Winnipeg, ki je davi dobil kanadski derbi z Vancouvrom s 3:1.