Armand Duplantis poletel v zrak za nov svetovni rekord

Na dosedanjih 18 atletskih svetovnih prvenstvih na prostem je bilo doseženih 34 svetovnih rekordov, 17 med atleti in 15 med atletinjami ter dva v mešani štafeti 4 x 400 m. Zadnje tri so v Eugenu v ZDA dosegli domačinka Sydney McLaughlin na 400 m ovire, Nigerijka Tobi Amusan na 100 m ovire in Šved Armand Duplantis v skoku s palico.

Najprej je v petek Sydney McLaughlin na 400 m ovire zmagala s 50,68 sekunde, kar je izjemen dosežek. Z njim bi bila na posamični tekmi na 400 m brez ovir sedma.

Na nizkih ovirah je krepko izboljšala svoj prejšnji dosežek v zgodovini (51,41), ki ga je prav tako na stadionu Hayward Field v Eugenu dosegla 25. junija letos, pred tem pa je rekord postavila tudi za zlato na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu.

Američanka Sydney McLaughlin je najhitrejša na svetu na teku 400 m z ovirami. FOTO: Steph Chambers/AFP

Tobi Amusan je ob dovoljeni pomoči vetra (+0,9 m/s) z 12,12 že v polfinalu zadnji dan SP na visokih ovirah za osem stotink izboljšala prejšnji rekord (12,20), ki ga je Američanka Kendra Harrison dosegla v Londonu 22. julija 2016. Dobri dve uri pozneje je bila Amusanova v finalu še hitrejša. A čas 12,06 ni priznan kot rekord, ker je pihal za 0,5 m močnejši veter od še dovoljenega (+2,0 m/s).

Prav zadnji med vsemi na desetdnevnem SP je tekmoval 22-letni olimpijski zmagovalec Duplantis. Na 6,21 m je letvico preskočil v drugem poskusu in s tem za centimeter izboljšal svoj svetovni rekord, ki ga je postavil 7. marca letos za naslov dvoranskega svetovnega prvaka v Beogradu.

Nigerijka Tobi Amusan je še korak bliže času pod dvanajstim sekundam na 100 m z ovirami. FOTO: Jim Watson/AFP

Na 4 x 400 m je prvi uradni rekord v zgodovini v kvalifikacijah in finalu tekla ameriška četverica na prejšnjem SP v Dohi leta 2019. Tyrell Richard, Jessica Beard, Jasmine Blocker in Obi Igbokwe so na 4 x 400 m najprej v kvalifikacijah tekli 3:12,42. V finalu so ta dosežek izboljšali Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo in Michael Cherry (3:09,34).

Tudi na 17. SP v katarski prestolnici so bili trije zgodovinski dosežki, rekord je »padel« tudi na 400 m ovire, dosegla ga je Dalilah Muhammad iz ZDA (52,16).

Armand Duplantis niza znmage za zjmago. FOTO: Ben Stansall/AFP

Na SP v Londonu je leta 2017 edini svetovni rekord dosegla Portugalka Ines Henriques v hitri hoji na 50 kilometrov (4:05:56). Na SP v Pekingu ga je leta 2015 predzadnji dan tekmovanj postavil Američan Ashton Eaton v deseteroboju (9045 točk).

Doslej le na prvenstvih leta 2013 v Moskvi, Atenah 1997, Edmontonu 2001 in Osaki 2007 ni bilo najboljših izidov vseh časov, na prvem leta 1983 v Helsinkih sta bila dva.