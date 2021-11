Atlanta Braves po 26 letih zmagovalci svetovne serije

Na dvoboju s Houston Astros so igralci Atlante v Teksasu na štadionu Minute Maid Park v boju na štiri zmage na šesti tekmi slavili s 7:0 in s skupnim izidom 4:2 v zmagah prišli do naslova prvaka. Gre za četrti naslov v zgodovini kluba. Braves so obenem prišli do prvega naslova po letu 1995, ko so nazadnje zmagali v world series.

Jorge Soler je s homerunom v tretji menjavi popeljal goste v vodstvo s 3:0, nove tri točke v peti menjavi pa so bolj kot ne odločile dvoboj.

Astros so v velikem finalu lige MLB igrali še tretjič v zadnjih petih letih; zmagali so leta 2017, vendar so jim ta naslov odvzeli zaradi dokazane goljufije.