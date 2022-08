Audi in Porsche še nista potrdila prihoda v formulo 1

Krovna avtomobilistična zveza Fia je nedavno sprejela pravilnike o motorjih v svetovnem prvenstvu formule 1 do leta 2026. Med drugim je sprejela tudi ukrepe, ki bodo pocenili proizvodnjo oziroma razvoj pogonskih enot, s čimer želijo v formulo 1 privabiti še več proizvajalcev oziroma avtomobilskih tovarn.

Številni so zato menili, da ta poteza odpira vrata predvsem obema nemškima tovarnama. A vsaj za zdaj so to pri obeh zanikali, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pri Audiju so poudarili, da govoric ne komentirajo, pri Porscheju pa, da je poteza Fie dobrodošla, a da še ne določa nadaljnjih korakov te tovarne.

Oba nemška proizvajalca sicer že nekaj let povezujejo s prihodom v karavano formule 1, a za zdaj ostaja le pri ugibanjih.