Avstrijci izdelujejo posebne zaščitne maske za Tokio

Evropa je v času pandemije novega koronavirusa mrzlično čakala zaščitne maske in opremo iz Azije. Da gre obratno, dokazujejo v Avstriji. Tam bodo izdelali visokotehnološke zaščitne maske za potrebe letnih olimpijskih iger, ki jih bo prihodnje leto gostil Tokio, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.Avstrijci so se specializirali na izdelavo individualnih mask po meri, z zaščitnim okencem, ki dovoljuje, da sogovornik vidi obraz zaščitenega. Gre za maske, ki v širšem smislu dopuščajo, da se posameznik izraža tudi z mimiko, kar je posebej pomembno v poklicih vezanih na šolstvo, policijo, terapevstke usluge, pa tudi varnostno osebje ...V podjetju Edera Safety, ki ima sedež le nekaj kilometrov severno od mejnega prehoda Šentilj, poudarjajo, da želijo vsem uporabnikom nuditi kar se da udobno zaščitno opremo, dokler svetovna populacija ne bo precepljena na novi koronavirus.Gre namreč za po meri narejene izdelke, v primeru posebne maske z oznako FFP 2 obljubljajo celo masko, ki se ne bo orosila, za kar bodo izdelali posebno gretje v maski sami, v ustnem predelu pa se bo uporabljal material, ki bo v celoti deaktiviral virus. Razmišljajo tudi, da bi iz tovrstnega materiala izdelali tudi druge izdelke, katerimi bi razkužili denimo ključe, prenosne telefone ipd.Pandemijo skušajo v podjetju izkoristiti dolgoročno in prav olimpijske igre smatrajo kot dobro odskočno desko za poslovno dejavnost. V Aziji, posebej na Japonskem, na Kitajskem in v Južni Koreji, maske prebivalstvo že dolgo uporablja vsakodnevno in s svojimi izdelki zato vidijo priložnost tudi v času po pandemiji.