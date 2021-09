Dvojne slovenske stopničke za slovo od sezone

Benjamin Savšek, olimpijski prvak v slalomu na divjih vodah, se je izkazal tudi na finalu svetovnega pokala v Pauju. Na progi, kjer je že postal svetovni in evropski prvak, je zasedel drugo mesto, kar mu je prineslo tudi drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Za zmagovalcem Francozom Denisom Gargaudom Chanutom, ki je postal tudi zmagovalec svetovnega pokala, je zaostal le 16 stotink sekunde, ki jih je izgubil z nekoliko slabšim spodnjim delom.



Savšek pa ni bil edini slovenski predstavnik na stopničkah. Luka Božič je bil tretji, s čimer je še popravil svoj najboljši letošnji rezultat. Primorec je za razliko od Savška nekoliko slabše odvozil zgornji del. V skupnem seštevku je Gargaud Chanut zbral 243 točk, Savšek jih ima 217, Božič pa je tekmovanje končal na šestem mestu, na svojem računu ima 182 točk.



Nejc Polenčič je v polfinalu, kjer sta Božič in Savšek zabeležila drugi oziroma četrti čas, zasedel 30. mesto. V skupnem seštevku kanuistov je Klemen Vidmar zasedel 44. mesto s 17 točkami, Polenčič je bil dve mesti za njim z 12., Anže Berčič pa je z dvema osvojenima točkama sezono svetovnega pokala sklenil na 64. mestu.



Finale v Pauju je bil za slovenske predstavnike zelo uspešen. Peter Kauzer je bil v soboto na zadnji tekmi drugi, s tem pa si je zagotovil tudi drugo mesto v skupnem seštevku. Urša Kragelj je bila tretja med kajakašicami, mesto za njo se je uvrstila Eva Terčelj. V skupnem seštevku je 29-letna Terčeljeva osvojila končno tretje mesto. Tekmovalnega leta 2021 v kajaku kanuju v slalomu na divjih vodah še ni konec, saj bo med 21. in 26. septembrom na vrsti še svetovno prvenstvo v slovaški Bratislavi.

Fišerova do skupnega slavja, slovenski kanuistki obstali v polfinalu

Češka kanuistka Tereza Fišerova je zmagovalka finala svetovnega pokala kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah v francoskem Pauju. Fišerova je ugnala Avstralko Jessico Fox in slavila tudi v skupnem seštevku med kanuistkami. Slovenski predstavnici Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar sta tekmovanje končali v polfinalu.



Kozorogova je bila v polfinalu 15. z zaostankom 13,33 sekunde po enem dotiku, Hočevarjeva pa je preizkušnjo brez dotika končala na 24. mestu (+22:22). V finalu je bila najboljša Fišerova, ki je slavila s časom 111,79 sekunde. Odločali so predvsem dotiki, saj je Foxova na drugem mestu z dvema oz. s štirimi sekundami pribitka zaostala za 1,45 sekunde. Tretja je bila Nemka Elena Apel (+1,83).



V skupnem seštevku je zaradi dvojnih točk na zadnji tekmi Fišerova (280) prehitela Foxovo (276), tretje mesto pa si je z današnjimi stopničkami zagotovila Aplova (187).



Najboljša Slovenka v skupnem seštevku je bila Alja Kozorog na 15. mestu (119). Hočevarjeva je končala na 28. mestu s 64 točkami, Lea Novak, ki je izpadla v petkovih kvalifikacijah, pa je bila 35. kanuistka sveta (35).



V Pauju so se nato pomerili še kanuisti z dvema slovenskima predstavnikoma, Benjaminom Savškom in Luko Božičem. Zlati ljubljanski olimpijec je z drugim mestom osvojil tudi končno drugo mesto v skupnem seštevku.

