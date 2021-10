Bertoncelj se pred zadnjo tekmo kariere spet počuti normalno

Japonsko mesto Kitakjušu, od koder je doma Morinari Vatanabe, predsednik Mednarodne gimnastične zveze (FIG), bo čez teden dni gostilo jubilejno 50. svetovno prvenstvo v športni gimnastiki. Na zadnji vrhunec letošnje sezone bodo odpotovali tudi trije Slovenc: Tjaša Kysselef, Lucija Hribar in Sašo Bertoncelj, za katerega bo to zadnja tekma v karieri.



V majhni slovenski odpravi so še trenerja Andrej Mavrič in Sebastijan Piletič ter fizioterapevt Žiga Britovšek. Kakor so telovadci zatrdili na današnji novinarski konferenci v ljubljanskem gimnastičnem centru, so dobro pripravljeni za svetovno prvenstvo.



»Čeprav grem že na svoje že 13. svetovno prvenstvo (najboljšo uvrstitev je s četrtim mestom leta 2014 dosegel v Nanningu), se počutim dobro. Od leta 2018 je za menoj obdobje, polno poškodb, zdaj pa sem zdrav. To bo zame prva velika tekma po kolajni z evropskega prvenstva 2018 in svetovnem prvenstvu v tistem letu, pred katero se spet počutim normalno. Sestavo sem natreniral do dovolj visoke ravni, zato verjamem, da lahko dosežem dober rezultat,« je pred odhodom na Japonsko izjavil 37-letni Bertoncelj.



»Če mi ob dobri kvalifikacijski predstavi ne bi uspelo priti do finala, bi bil razočaran,« je dejal izkušeni telovadec Narodnega doma, selektor naše moške vrste in Bertoncljev dolgoletni trener Sebastijan Piletič pa je pripomnil: »S Sašem greva na zadnjo skupno tekmo, to bo njegovo 13., najino pa 12. svetovno prvenstvo. Po moji oceni je kot vedno dobro pripravljen, pridno je treniral. Četudi gre za njegovo zadnjo tekmo, se je ni lotil podcenjujoče, temveč s polnimi ambicijami, da sestavo na konju opravi tako, kot se spodobi.«

Zadnji teden je imela težave s krči v zadnji stegenski mišici



Da je v dobri formi, je potrdila tudi Kysselefova. »Kot je povedal trener, sem tudi jaz kar dobro pripravljena. Zadnji teden sem imela nekaj težav s krči v zadnji stegenski mišici, zato moram bolj pametno trenirati, težave pa bom reševala po koncu sezone. Nimam posebnih rezultatskih pričakovanj, saj sem v tej sezoni po operaciji, rehabilitaciji in vrnitvi na sceno dosegla več, kot sem pričakovala. A to ne pomeni, da ne bom dala vsega od sebe,« je poudarila 28-letna telovadka, ki bo tekmovala na preskoku in gredi.



»Pričakujem, da bom celoten mnogoboj izpeljala brez padca,« pa si je zaželela Hribarjeva, ki se bo predstavila na vseh štirih orodjih. Selektor slovenske ženske vrste Andrej Mavrič je razkril, da sta dekleti kar dobro pripravljeni. »Lucija je trenirala dobro in vesel sem tudi, da je na zadnjih tekmah za svetovni pokal pokazala dobre nastope. Upam, da ji bo to uspelo tudi na Japonskem. Tjaša pa je že zelo izkušena in je to že velikokrat dala skozi. Dobro je trenirala, čeprav je imela zadnji teden malo težav s krči. Upam, da bomo to rešili in da bo lahko na Japonskem normalno vadila in seveda tudi tekmovala,« je pojasnil Mavrič.



Kar zadeva rezultate, upa na najboljše. »Težko povem, kam natančno merimo, ker ne vemo, kakšna je konkurenca. Veliko telovadk je po olimpijskih igrah končalo kariero, nekatere imajo počitek, a se bodo pojavila številna nova imena. Če bi se Tjaša uvrstila nekje do 16. mesta, bi bilo to dobro, za Lucijo pa si želimo, da bi izboljšala svoj dosedanji najboljši mnogobojski dosežek (40. mesto),« je še dejal Mavrič.



Ob robu SP bodo na prizorišču spet volitve za predstavnika športnikov v izvršnem odboru FIG. To vlogo od leta 2017 in SP v Montrealu opravlja nekdanji vrhunski slovenski telovadec Aljaž Pegan, ki se bo na Japonskem potegoval za še en mandat. Njegovi protikandidati so Čilenec Tomas Gonzalez, Iranec Saeedreza Keiha in romunski šampion Marian Dragulescu. Pegan je že odpotoval na Japonsko, saj že vrsto let kot svetovalec uspešno sodeluje s turško reprezentanco.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: