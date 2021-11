Bo Verstappen dirjal ob Temzi?

V svetovnem prvenstvu formule 1 bi lahko v prihodnje gostili tudi dirko v britanski prestolnici. V Londonu se spogledujejo z zamislijo, da bi poleg britanske dirke v Silverstonu izvedli še dirko v prestolnici. »Upamo, da se bo zamisel uresničila. Prav vznemirjeni smo zaradi možnosti dirke v Londonu,« je za časnik Daily Mail dejal Josh Wander iz ameriškega investicijskega podjetja 777, ki vodi projekt. Zamisel podpira tudi londonski župan Sadiq Khan, ki računa, da bi lahko dirko v tem mestu izpeljali do konca njegovega drugega mandata do leta 2024.

V preteklosti so se Britanci že nekajkrat poigravali z zamislijo o dirki v Londonu, a do izvedbe ni nikoli prišlo, predvsem zaradi skrbi glede varnosti in prometne gneče v središču mesta. Nova zamisel predvideva drugačno lokacijo, saj bi dirko postavili v industrijski predel Royal Docks na obrežju reke Temze. Izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali je nedavno dejal, da se za izvedbo dirk po letu 2023 že zanima nekaj novih prirediteljev.