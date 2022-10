Bobinac razkril karte: Smrekar in Ropret ter 52 milijonov za šport

V nadaljevanju preberite:

Mi živimo za šport, ne od njega. Ne vem, ali lahko slednje zatrdita preostala predsedniška kandidata, je zatrdil Franjo Bobinac, eden od treh kandidatov za predsednika Olimpijskega komiteja-Združenja športnih zvez (OKS), ko je razkril ekipo, s katero bo 16. decembra lovil zmago. Dolgoletni gospodarstvenik, zdaj podpredsednik Hisense International, in predsednik Rokometne zveze Slovenije, želi spremeniti marsikaj v slovenskem športu. »Če kaj znamo, znamo povezati šport, ki je vsaj v OKS razklan, in mu zagotoviti več denarja,« so zagotovili Franjo Bobinac ter kandidati za podpredsednike OKS Enzo Smrekar, Metod Ropret in Polona Rifelj. Koga smo še opazili med podporniki Bobinca v hotelu Austria Trend in katerih šest stebrov za razvoj športa je predstavila Bobinčeva ekipa?