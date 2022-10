Bobinac želi povezati slovenski šport, podprla sta ga Smrekar in Ropret

Med kandidati za predsedniško mesto je tudi dosedanji član IO OKS in predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac, ki je podrobnosti svoje kandidature in ekipo sodelavcev predstavil na torkovi novinarski konferenci. Bobinac je že vpet v delo OKS, saj je član izvršnega odbora, obenem pa ob vodenju krovne rokometne zveze v Sloveniji zadnja leta deluje tudi kot član izvršnega odbora Evropske rokometne zveze.

Na predstavitvi svoje kandidature je v Ljubljani poudaril, da je zanj ključni element, zaradi katerega verjame v uspeh, sposobnost njegove ekipe za povezovanje, sodelovanje in dialog.

»Naš slogan je Šport si zasluži več. Verjamem v ekipo. Tekmo lahko dobi posameznik, toda prvenstvo, in nov mandat je neke vrste prvenstvo, pa samo ekipa,« je dejal Bobinac.

Predstavitev je strnil v šest ključnih točk, ki bodo vodilo njegove kandidature. Izpostavil je prizadevanja za podvojitev javnih sredstev za šport (na 52 milijonov evrov letno), ustanovitev solidarnostnega sklada predvsem za manjše zveze, ki v sedanjih razmerah zgolj životarijo, promocijo gibanja, športa in zdravega načina življenja (in tudi več športa v šolah). Pa tudi pomen boljšega sodelovanja med športom, gospodarstvom in politiko, večjo prepoznavnost slovenskega športa v mednarodnih organizacijah, tudi Mednarodnem olimpijskem komiteju, in posledično vključitev več slovenskih športnikov v delovanje teh zvez, ter vključevanje športnikov v delovanje domače krovne organizacije in skrb za njih po končani karieri.

Predsedniki zvez, ki športu dajejo in od njega ne jemljejo

»S ponosom gledam to ekipo, ker je vrhunska. Če kaj znamo, znamo iskati rešitve in te cilje tudi doseči. V ekipi je veliko predsednikov zvez, ki športu dajejo, ne pa od njega jemljejo. In ekipa je bistveno večja, niso samo podpredsedniki. Imamo tudi vrhunske športnike, ki so izobraženi in želijo delati v športu,« je glavno prednost svoje kandidature izpostavil Bobinac.

Čeprav je vseskozi poudarjal, da ima za seboj široko ekipo podpornikov, pa je na predstavitvi izpostavil tri, ki so tudi kandidati za podpredsedniška mesta. To so predsedniki Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret, predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar in predsednica Konjeniške zveze Slovenije Polona Rifelj.

»Treba je imeti neko mero poguma in biti drzen. Pa tudi biti sposoben poslušati in biti slišan. Tega je zdaj v OKS premalo. Da sprejmemo konkretne odločitve, moramo poslušati športnike in imeti dovolj informacij. Omogočiti prave pogoje športnikom na ravni zveze in OKS je nekaj povsem drugega. Pogoje za to v Sloveniji imamo, le primerno se je treba organizirati,« je dejal Ropret in izpostavil, da je bilo po njegovem mnenju v zadnjih letih na OKS premalo sodelovanja med športom za vse in vrhunskim športom.

Smrekar: Franjo lahko poveže slovenski šport z znanjem in menedžerskimi veščinami

»Kot manjša zveza imamo povsem drugačne težave kot velike. Imamo rezultate na vrhunski svetovni ravni, a smo neopazni. Tisti, ki vodimo te zveze, imamo tako več vlog in bi nam zelo prav prišla neka enotna pisarna za pomoč. Na ta način bi OKS zelo pomagal malim zvezam. Nenazadnje šport ne sme biti samo vrhunski šport, ampak tudi element zdravja,« pa je Polona Rifelj izpostavila težave Konjeniške zveze kot predstavnice ene manjših članic OKS.

»Moramo se zavedati, da je šport ena najhitreje rastočih gospodarskih panog, in se zavedati naših prednosti in povezave s turizmom. Manjka prava vez med športom, gospodarstvom in politiko. In stojim za tem, da je Franjo tisti, ki lahko poveže slovenski šport z znanjem in menedžerskimi veščinami,« pa je o Bobincu dejal Smrekar.

Volilna skupščina OKS bo 16. decembra, doslej pa sta poleg Bobinca kandidaturi za predsednika najavila še Tomaž Barada in Janez Sodržnik.