Sašo Boškan z osebnim rekordom, drugi brez presežkov

Četrtek slovenski reprezentanci na evropskem prvenstvu v plavanju v Budimpešti ni prinesel veliko zadovoljstva. Katja Fain je v kvalifikacijah na 1500 m prosto zasedla 10. mesto s časom 16:28,66, bržkone pa je v skupini, ki je počasi začela tekmovanje, tudi sama izbrala tvegano taktiko. Daša Tušek je bila v isti disciplini s 16:52,66 17.



Številni nastopi so pustili sledi tudi na Ravenčanki Janji Šegel, sredini osmoljenki z devetim mestom na 200 m prosto. Na 100 m hrbtno je bila z 1:03,19 41. Z dosežkom 2:31,43 na 200 m prsno in 36. mestom ne more biti zadovoljna niti Tjaša Vozel.



Za osebni rekord je poskrbel le Sašo Boškan iz kranjskega Triglava, ki je 200 m prosto zmogel v 1:51,44 minute in se na večni slovenski lestvici prebil na osmo mesto.



Popoldne bo slovenske barve tako zastopala le Fainova, ki jo ob 19.02 čaka finale na 200 m prosto.

