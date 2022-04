Brady kriv za razveljavitev dražbe spominske žoge

Sloviti podajalec ameriškega nogometa Tom Brady pri 44 letih vztraja v ligi NFL. Čeprav je po koncu zadnje sezone napovedal konec kariere, si je nato premislil. S tem je povzročil preglavice zbiratelju spominkov, ki je segel globoko v žep, da bi kupil žogo, s katero je Brady dosegel svoj zadnji zadetek. Brady, znan kot nosilec številnih podajalskih rekordov v ligi NFL, tudi za največ osvojenih naslovov (7) in največ podaj za zadetek (624), je po koncu zadnje sezone napovedal konec izjemne kariere. S tem je nastala priložnost za velike zaslužke pri prodaji spominkov. Med bolj zanimivimi je bila vsekakor žoga, s katero je Brady še zadnjič podal za t. i. touchdown.

Neimenovani kupec je bil pripravljen plačati kar 518.000 ameriških dolarjev (479.000 evrov) za dragocen spominek. A ker se je Brady zatem premislil in bo tako v naslednji sezoni lige NFL še naprej podajal, je to vplivalo na vrednost žoge. Sprememba okoliščin je privedla do dogovora med dražbeno hišo Lelands Auction in kupcem, da se prodaja razveljavi. »Želeli smo sprejeti pravo odločitev,« je dejal Mike Heffner, vodja Lelands. Dodal je, da bo prodajalec žogo prek njihove dražbene hiše vseeno prodal. »Vendarle je to izjemen delček zgodovine,« je dejal. Po njegovih besedah pa je zaplet najbolj edinstvena in verjetno neponovljivi pložaj, ki se jim je pripetil do sedaj.

Trajalo je mesec dni, da se prodaja razveljavi, saj so vpleteni čakali, ali bo Bradyjeva odločitev o vrnitvi res njegova končna. »Vsi smo čakali, kako se bo razpletlo, Tom Brady je zadnje čase res malce nepredvidljiv,« je razložil predsednik hiše Lelands, obenem pa pojasnil, da je to trenutno še vedno žoga, s katero je bil dosežen za zdaj še veljavni rekord. Vsaj do septembra, ko bo Brady v dresu Tampa Bay Buccaneers imel novo priložnost, da doseže podajo za zadetek.