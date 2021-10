Bradyjev večer rekordov ob prvem snidenju z nekdanjimi delodajalci

Objem in dolg pogovor z Belichickom

V deževnem Foxborougu, kjer je bildeležen toplega sprejema, je legendarni podajalec postal igralec z največjo skupno dolžino uspešnih podaj v zgodovini lige NFL. Rekord 80.358 jardov (73.479 metrov), ki je bil zadnja tri leta v lasti, je padel že v prvi četrtini, ko je najkoristnejši igralec in prvak zadnjega super bowla našels 25,6-metrsko podajo.»Čutim, da bom vedno del te skupnosti. Zame je bil to izjemen kraj in še vedno je,« je povedal Brady, ki je rekorden večer nadgradil še z enim dosežkom: postal je četrti podajalec v zgodovini z zmagami nad vsemi 32 ekipami v ligi. »Upam samo, da so vsi, ki so skozi leta ulovili moje podaje, nocoj imeli nasmešek na obrazu, zavedajoč se, da so prispevali k zelo kul rekordu,« je dodal Brady.Številni pogledi so bili uprti tudi v trenerja New Englanda, čigar nesoglasja z največjim zvezdnikom so leta 2020 tudi pripeljala do njegove selitve k ekipi Buccaneers. Po tekmi sta se objela in se nato več kot 20 minut družila tudi v gostujoči slačilnici. Obračun bi sicer lahko nagnil tudi na stran domačih, podajalec, ki ga nekateri že primerjajo z mladim Bradyjem, je ekipo popeljal na prag zmage, a je prosti strelv zadnjih sekundah zadel vratnico.»Dobra nogometna ekipa so, on pa je izvrsten podajalec, tu mislim, da je vse jasno,« je obračun komentiral trener s trenutno najdaljšim stažem v ligi NFL, ki je z Bradyjem zaigral na kar devetih super bowlih in jih šest tudi osvojil.