Branilec naslova Savšek v formi

Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ivrei so podelili prvi komplet kolajn. Ekipne evropske prvakinje so postale kajakašice Velike Britanije, Slovenke so tekmovanje končale na petem mestu. Srebro je pripadlo Avstrijkam, Čehinje so osvojile bron, četrto mesto pa je pripadlo Rusinjam.



Potem ko so v četrtek kvalifikacijsko nalogo v Ivrei uspešno opravili slovenski kajakaši, kanuisti danes niso bili stoodstotni. V nedeljski polfinale so se uvrstili Benjamin Savšek, Luka Božič, Nejc Polenčič, Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar, izpadla pa je Lea Novak. Najboljšo vožnjo je pokazal branilec naslova Savšek, ki je bil na progi najhitrejši, dve kazenski sekundi pa sta ga pahnili na tretje mesto. Božič je zabeležil 19. čas. Debitant na največjih članskih tekmovanjih, mladinski svetovni prvak Nejc Polenčič pa si je nastop v polfinalu zagotovil v drugi vožnji, v kateri je dosegel deseti čas in za las ujel mesto med najboljšimi 30.



Pri dekletih je bila od Slovenk najboljša Kozorogova, uvrstila se je na deseto mesto, Hočevarjeva je bila 19., Novakova pa v prvi vožnji 37., na popravnem izpitu pa 13. Do desetega mesta, ki bi ji zagotavljal polfinale, pa je bila tudi časovno kar precej oddaljena.

