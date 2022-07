Brez kapljice vode upanja v iranski puščavi

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi zadnjega turnirja lige narodov v poljskem Gdansku po zmagah proti Srbiji (3:0) in Bolgariji (3:1) izgubila proti Iranu z 0:3 (-24, -14, -21). S tem so si varovanci Avstralca Marka Lebedewa​ precej otežili možnosti za nastop na zaključnem turnirju osmerice v Italiji. Slovenci so se v dvoboj proti Iranu tako rekoč za neposredno uvrstitev na zaključni turnir podali motivirani, a tudi Iranci jim niso ostali dolžni.

Prvi niz je bil zelo izenačen, sprva so vodili Iranci s 13:11, nato pa so Slovenci pripravili zasuk in povedli s 16:14. Vodili so vse do 20:18, nato pa so Iranci pritisnili na plin in v zaključek prišli z minimalno prednostjo ter izrabili drugo žogo za niz. To je Slovence potrlo, Iranci pa so na krilih uvodnega niza začeli drugega s prednostjo 7:2. Naskok so nato le še oplemenitili in povedli celo za devet točk (19:10), s čimer je bilo niza hitro konec (25:14).

V tretjem so Slovenci začeli bolje, hitro povedli za dve točki, a se Iranci niso dali. Pri 11:10 so vnovič povedli ter se nato odlepili na 17:13. Bližje kot na dve točki (17:15) Slovenci niso več prišli, Iranci pa so zanesljivo dvoboj pripeljali h koncu. Za nastop na zaključnem turnirju v Bologni med 20. in 24. julijem, bi morala Slovenija v nedeljo ob 20. uri premagati domačo in že v Bologno uvrščeno reprezentanco Poljske, ob tem pa upati še na ugoden razplet drugih obračunov najbližjih tekmecev.

Slovenski selektor Mark Lebedew, v sredini, mora za zadnji dvoboj s strašno Poljsko mobilizirati vse sile. FOTO: volleyballworld

Težavi servis in sprejem

»Med tekmo sem opravilo veliko menjav, mislim da enajst. V prvem nizu smo igrali dobro, a v tranziciji izpustili iz rok tri priložnosti. Kljub dobremu sprejemu v nekaj zadnjih točkah tega nismo izrabili, kar nas je stalo prvega niza. Drugega smo izgubili že v samem začetku. V tem formatu z eno minuto premora in brez tehničnih, je po izidu 8:2 težko obrniti potek dvoboja. Nekajkrat smo izzvali sokolje oko, opravil sem tudi nekaj menjav, a takrat nič ni delovalo. Morali smo zamenjati Tineta Urnauta in Alena Pajenka, a tudi to ni bilo dovolj, četudi smo se borili v tretjem nizu,« je menil slovenski selektor Mark Lebedew.

»Videla se je razlika v kakovosti. Iran ima zelo dober prvi napad, zelo dobro sprejemajo. Z izjemo uvodnega niza nismo naredili škode z našim začetnim udarcem. V drugem in tretjem nizu se je videla razlika v izkoristku prvega napada, ki je bil pri njih večji kot naš. V vsakem nizu so prišli do nekaj točk razlike od desete, dvanajste točke naprej, potem smo jih lovili, a naš servis ni bil tako učinkovit, da bi jih lahko ujeli bodisi s servisom bodisi z blokom v obrambi. Kot smo že dejali, imamo pred seboj veliko dela. V nekaj dneh se ni kaj veliko spremenilo, še vedno razmišljamo o nas samih, o naši igri. Zavedamo se, da imamo veliko stvari, na katerih moramo delati, in to nas čaka v naslednjih dneh,« je dodal kapetan Tine Urnaut.

Slovenija: Iran 0:3 (-24, -14, -21) Dvorana Ergo, glavni sodnik Vael Kandil (Egipt).

Slovenija: T. Štern 7, Pajenk 1, Kozamernik 7, Gasparini 1, Košenina, Vinčić 2, Koncilja 1, Kovačič, Ž. Štern, Videčnik, Ropret, Urnaut 4, Čebulj 11, Možič 2; Iran: Đelveh 4, Ebadipur 12, Tuhteh 5, Hazratpurtalatapeh, Golipur, Esmaelnežad 14, Taher 3, Danešdust, Sarlak, Esfandiar 10, Sadat 1, Pažoman, Malakisorhi, Šarifi.

Prosti igralec Jani Kovačič je dodal: »Iran je tokrat igral odlično, predvsem na začetnem udarcu so nam povzročali veliko težav. Posledično smo imeli težave povsod. Premalo smo tudi sami pritiskali na servisu in v tem je bila največja razlika, torej servis-sprejem. Iran je zasluženo zmagal, sicer tudi dviguje formo in to se je v tokratni tekmi tudi videlo.«