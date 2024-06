Brez kolajne, a z upanjem na še kakšen pariški vizum

V nadaljevanju preberite:

Za plavalci je zadnje veliko tekmovanje med odštevanjem do olimpijskih iger. Kako so zadovoljni z beograjsko bero v slovenskem taboru in kako zdaj kaže z olimpijskimi normami za naše reprezentance? Zakaj je selektor Gorazd Podržavnik tako pogrešal Nežo Klančar? Kakšna bo usoda slovenske štafete? In zakaj bo tudi SP v 25-metrskem bazenu ob začetku zime tako odmevno?