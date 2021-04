Brez slovenskega moškega finalista na EP v Baslu

Slovenski telovadci se na evropskem prvenstvu v Baslu niso posebej izkazali. Prav nikomur se namreč ni uspelo uvrstiti v finale – niti Sašu Bertonclju.



Dolgoletni slovenski reprezentant je za svojo vajo v kvalifikacijah konja z ročaji prejel 13,433 točke in zasedel komaj 17. mesto. »Šele konec februarja sem začel trenirati, prej sem moral zaradi poškodbe rame mirovati. Zadovoljen sem, saj sem v teh okoliščinah naredil največ,« je sporočil Bertoncelj, ki je nastopil že na 18. in hkrati svojem zadnjem prvenstvu stare celine.



Rok Klavora je imel smolo, saj se je na ogrevanju poškodoval in sploh ni nastopil na parterju. Ker ni mogel nadaljevati, so ga odpeljali v bolnišnico na slikanje. »Pri doskoku sem začutil ostro bolečino v hrbtu in sem se le še ulegel. Pregled s CT-jem je pokazal staro poškodbo razpoke na vretencu. Jutri zjutraj me čaka še pregled z magnetno resonanco, da vidijo, ali je počil disk. Ne vem, kako se je to lahko zgodilo,« se je spraševal Klavora.



Na prvenstvu sta nastopila še dva slovenska telovadca. Novinec Nikolaj Božič si je na parterju prislužil 12,336 točke, Luka Bojanc (12,033) pa je na krogih pri seskoku padel. Edini slovenski finale na tem EP si je že v sredo pritelovadila Tjaša Kysselef, ki se je prvič v karieri uvrstila med elitno osmerico.

