Čas je, da pokaže svetu, kdo je Uroš Jurišič

V Lodžu je že vse nared za začetek borilnega spektakla poljskega združenja KSW 58, na katerem bo drevi ognjeni krst prestal. Slovenski mojster mešanih borilnih športov se bo v obračunu velterske kategorije (do 77,1 kilograma) spoprijel z odličnim Rusom»Težki treningi so za menoj, uradno tehtanje prav tako, zdaj je čas, da pokažem svetu, kdo je Uroš Jurišič. Če bo potrebno, sem pripravljen za najtežjo vojno z le enim sprejemljivim izidom,« je iz Lodža sporočil 28-letni Ljubljančan, ki je dal jasno vedeti, da ne razmišlja o ničemer drugem kot o novi zmagi.Doslej jih je med profesionalnimi borci nanizal že enajst, od teh jih je deset dosegel s prekinitvijo. Poraza Jurišič, ki se je za izjemno pomemben dvoboj pripravljal v Ljubljani, na Ptuju in v Novem Sadu, v statistiki nima, kakor tudi ne leto mlajši Musajev, ki je v svojo korist odločil vseh trinajst dosedanjih dvobojev (deset s prekinitvijo).To bo torej spopad dveh še neporaženih asov, zmagovalcu pa naj bi se nasmihal obračun za šampionski pas združenja KSW, ki si ga lasti Hrvat(18 zmag, 3 porazi).