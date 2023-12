Čas za znanje

V nadaljevanju preberite:

Šahovska zveza Slovenije (ŠZS) je v zadnjih letih začela intenzivneje izvajati različna izobraževanja strokovnih kadrov na področju šaha. Doslej so bili sistematično obravnavani predvsem sodniki in trenerji, sedaj na svoj račun prihajajo tudi mentorji šahovskih krožkov po osnovnih šolah. Prav slednji imajo namreč velikokrat prvi stik z otroci, ki so navdušeni nad šahom.