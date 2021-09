Če ima kultura svoj praznik, je prav, da ga ima tudi šport

Jakov Fak FOTO: Marco Bertorello/AFP

Žan Kranjec FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Peter Prevc FOTO: Matej Družnik

Edo Murić FOTO: Aba

Vid Kavtičnik FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Benjamin Savšek FOTO: Voranc Vogel

Dejan Zavec FOTO: Tadej Regent

Ukvarjanje s športom je nadvse koristno: že polurna rekreacija namreč pripomore k boljšemu zdravju. Vrhunski športniki, ki so sodelovali v naši anketi, so kajpak zadovoljni s tem, da smo lani v Sloveniji dobili praznik športa. Kakor opažajo, šport pri nas pogosto močno povezuje in združuje ljudi, kar v veliko primerih dokazuje, da smo športni narod. Sami si brez njega ne predstavljajo življenja.»Vem, da je praznikov veliko, seveda sem kot športnik vesel, da imamo svoj dan. Ne vem, kako na to gledajo delodajalci, vendar bi bilo smiselno, da bi bil takšen dan dela prost in bi ga zaposleni ali recimo šolarji in študenti izkoristili za športne aktivnosti. Včasih je bolje skrajšati delovnik, pa biti takrat bolj aktiven. Šport je moj način življenja, pomeni mi pravzaprav vse že od otroških let. Omogočil mi je osebnostno rast, me motiviral, da bi bil iz dneva v dan boljši, da bi se vedno na slehernem področju trudil po najboljših močeh. Prav zavoljo športa sem zamenjal življenjsko okolje, prišel sem v Slovenijo iz sicer neposredne hrvaške soseščine in začel uresničevati svoje sanje z odmevnimi dosežki na športnem prizorišču.«»Menim, da smo Slovenci športni narod. Šport je že velikokrat dokazal, da povezuje ljudi. Zato se mi zdi prav, da imamo praznik športa. Šport je pri meni navzoč že od zelo malih nog. Vedno sem si želel uspeti v športu in si z njim služiti kruh. Šport je zame način življenja. Ne predstavljam si ga brez športa.«»Praznik športa se mi zdi še en način, kako ozavestiti in poudariti pomembnost športa skozi celotno življenjsko obdobje. Vsi vemo, da že polurna rekreacija pripomore k boljšemu zdravju. Meni šport pomeni način življenja. Zanj, z njim in od njega – na srečo – tudi živim.«»Odločitev je povsem pravilna. Šport je najlepši način, kako lahko našo državo predstavljamo, ne le v Evropi, temveč tudi v svetu. Športnice in športniki so lahko ponos naše Slovenije, z vsemi uspehi pa smo in bomo še naprej skrbeli za to, da bodo vsi, ki obožujejo šport, še naprej z užitkom spremljali naše tekme. Obenem pa zgolj predlagam, da bi morali obvezno uvesti tudi to, da se na praznik slovenskega športa vsak Slovenec vsaj eno uro športno udejstvuje. Šport je zame način življenja. Ne znam si ga predstavljati brez njega. Spremlja me že od malih nog, skupaj z bratom Dinom pa sva za svoj primarni šport izbrala košarko. Menim, da sva se oba odločila pravilno (smeh). Želim si, da bi vsak od nas živel športno in aktivno, saj šport vsakemu posamezniku prinese veliko. Tu pa ne mislim le na boljše počutje, temveč tudi prijateljstva, ki jih lahko skleneš in ki te spremljajo vse življenje.«»Šport je del slovenske kulture, in če ima kultura svoj praznik, je prav, da ga ima tudi šport. Na ta dan se še posebej zavemo, kaj nam pomeni šport. V tem času predvsem upam, da se bo šport nadaljeval kljub novemu valu koronavirusa, da se športnikom ne bo še enkrat zgodilo zaprtje in da bodo ljudje ob znanih pogojih lahko prihajali na tekme. Šport je vselej predstavljal posebno vez med Slovenci in to uspešno počne tudi zdaj, ko je narod razdeljen. Naši športniki poleg tega širijo dober glas o naši državi, ki jo v tujini večina pozna predvsem zavoljo turizma in še bolj uspehov naših športnikov. To se je znova potrdilo na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu, med katerimi smo vsi ponosno stiskali pesti za naše junake.«»Vesel in ponosen sem, da država ceni nas športnike in športne dosežke, ki jih s ponosom dosegamo za Slovenijo. Uspehi naših športnikov jemljejo sapo tudi športnim velesilam na našem planetu. Šport nas združuje in povezuje, zato je prav, da ima Slovenija vsaj en dan, ki je posvečen športu, saj je ta navdih tudi za mlade, da najdejo sebe v igri in zabavi z vrstniki. Šport je moj način življenja. Ne predstavljam si ga brez vsakodnevnih aktivnosti in izzivov, ki mi jih ponuja šport, saj me skozi življenjske preizkušnje drži nad vodo vedno v pozitivnem duhu.«»Kot športnik se seveda veselim, da imamo praznik športa. Na ta dan lahko dodatno širimo svoja obzorja o športu. Zdi se mi prav, da s tem praznikom morda tudi tisti, ki še oklevajo, dobijo dodatno spodbudo, da se začnejo ukvarjati s športom. Bolj ko se družba ukvarja z gibanjem, bolj je zdrava. In obenem tudi poslovno dejavnejša in sposobnejša. Tisti, ki se ukvarjajo s športom, so namreč v veliki prednosti, saj so največkrat psihofizično bolj sposobni in kreativni. Naj poudarim, da smo lahko prav vsi športno dejavni, ne glede na starost in panogo. Meni je šport dal identiteto, ki jo imam danes. In pogled oziroma prepričanje, da je v življenju mogoče prav vse. Dajmo si priložnost!«