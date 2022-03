Če me bo kdo poskušal ubiti, mi ne bo preostalo drugega

Neporaženi ukrajinski boksarski šampion Oleksandr Usik, ki je v svojo korist odločil vseh 19 dosedanjih profesionalnih dvobojev, od teh 13 z nokavtom, se je septembra lani ovenčal z naslovi svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO, potem ko je v Londonu prepričljivo po točkah premagal Britanca Anthonyja Joshuo. Kdaj jih bo branil, se ne ve, kajti ob napadu Rusije na Ukrajino se je vrnil v domovino, kjer brani svojo državo pred zloveščimi agresorji.

»Moja domovina in čast sta mi pomembnejši kot vsi šampionski pasovi!« je poudaril Usik. Nedavno se je pridružil obrambnim enotam, ki branijo Kijev. Kakor je pribil, ga ni ničesar strah. »Morda bo slišati sentimentalno, toda moja duša pripada bogu, moje telo in čast pa domovini in družini. Zaradi tega me ni ničesar strah, prav ničesar,« je dejal 35-letni Ukrajinec, ki je tudi v amaterskih ringih osvojil vse, kar je bilo osvojiti mogoče. Bil je evropski prvak (Liverpool 2008), svetovni prvak (Baku 2011) in olimpijski šampion (London 2012).

Na vprašanje novinarja CNN, ali je pripravljen tudi ubijati, je po krajšem premisleku odvrnil: »Če bo kdo poskušal vzeti moje življenje ali od koga, ki mi je blizu, se bom seveda moral odzvati. Nočem streljati, nikogar nočem ubiti. Če pa bo kdo poskušal ubiti mene, mi ne bo preostalo drugega. Potem ne bom imel druge možnosti ...« Ob tem se je vprašal, kako se lahko kaj takega dogaja v 21. stoletju. "Rusi bombardirajo vse po vrsti, eden od mojih prijateljev v Mariupolu je imel raketo v strehi ...«