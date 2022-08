Čeh bo ponovil vajo iz Oregona

Ptujčan Kristjan Čeh se bo nocoj ob 20.20 na evropskem prvenstvu v atletiki v Münchnu podal v boj za zlato v metu diska. Že v sredinih kvalifikacijah je bil svetovni prvak razred zase in je ob le enem metu takoj dosegel rekord prvenstev.

»Rekord prvenstev res imam, ampak to v finalu ne bo štelo prav nič. Nastopil bom podobno, kot sem na SP prejšnji mesec v Oregonu. Osredotočil se bom na tehniko, na to, da vse opravim tako, kot znam, in potem tudi dolg met ne bo težava,« je povedal Čeh.

Danes bodo nastopili še malo pred poldnevom obe slovenski štafeti na 4 x 400 m in Lia Apostolovski ob 10.05 v kvalifikacijah skoka v višino. Slednja je prejšnji mesec na SP v Eugenu presenetljivo nastopila v finalu in osvojila 12. mesto.

Lia Apostolovski je na SP v Eugenu nastopila v finalu skoka v višino. FOTO: Ezra Shaw/AFP

V štafetah bodo v kvalifikacijah tekle Agata Zupin, Aneja Simončič, Maja Pogorevc in Anita Horvat, med atleti pa Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Ian Matic Guček in Rok Ferlan.