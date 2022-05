Čeh v Mariboru s 67,40 m uspešno odprl poletno sezono

Najboljši slovenski atlet zadnjih let Kristjan Čeh (Ptuj) je na atletskem mitingu v Mariboru na prvi tekmi v poletni sezoni pred diamantno ligo konec naslednjega tedna v Birminghamu, v metu diska zmagal z svojim najboljšim izidom leta, 67,40 metra. S tem je peti na letošnji lestvici po izidih leta na svetu. Vodi olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske, ki je 69,11 m vrgel v ameriški Chuli Visti 7. aprila. Nihče izmed preostalih ni presegel 67,69 m, kar pomeni, da je Ptujčan zelo blizu drugemu mestu.

»Še malo, pa bom v samem vrhu. Zelo sem zadovoljen, na tekmo sem prišel brez nekih pričakovanj. Nisem vedel, kam lahko vržem,« je dejal Čeh. »Že ogrevanje pred tekmo mi je šlo zelo dobro. A pred prvim metom sem bil živčen zaradi pričakovanj in tudi negotovosti ter že v izmetu nisem dobro 'poklopil' diska. V drugi seriji pa mi je šlo zelo dobro, dosegel sem največjo daljavo na tekmovanju. Potem je začelo deževati in nisem mogel prav začeti nastopa iz svojega startnega položaja. Glede na vse bi mogoče v boljših pogojih vrgel še več, imel sem dober občutek. Trener Gerd Kanter, ki sem ga poklical po telefonu, je bil zelo zadovoljen z dosežkom. Komaj čakam na Birmingham, kjer bodo vsi najboljši na čelu s Stahlom, bodo prave male olimpijske igre,« je dodal.

Triindvajsetletnik je sicer izjemno začel letošnje leto in 12. marca na evropskem pokalu v metih v portugalski Leirii zmagal in s 66,11 m prvič v karieri ugnal tudi Stahla. Čeh je pred današnjo tekmo v štajerski prestolnici imel izid sezone 67,27 m, kar je vrgel na Ptuju 27. februarja. V Mariboru je Čeh začel s 60,58 m in nadaljeval s 67,40, 64,65 in, 62,00, po neveljavnem dosežku v peti seriji pa v zadnji ni več metal. Drugi je bil Tadej Hribar (Krka), ki je tudi presegel 60 m (60,21 m).

Anita Horvat (Velenje), slovenska rekorderka na 400 m, je zmagala na pol krajši razdalji s časom 24,11 sekunde, dobro sekundo je zaostala Ana Rus iz kranjskega Triglava (24,59). Horvatova je zmagala tudi na 600 m (1:28,03), kjer je ugnala Veroniko Sadek (Mass, 1:28,66). Slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej (Klavidar) je zmagala s 57,63 m, ki jih je dosegla v predzadnji, peti seriji. Norma za evropsko prvenstvo avgusta v Nemčiji je 62,50 m.

Zaostanek je bil prevelik

»Moj nastop je bil soliden. Na 200 m sem imela malo smole z vetrom, a sem lahko vseeno zadovoljna, saj sem nastopila z mislijo na 'aktivacijo' za tek na 600 m. Tam sem prvih 200 m začela malo prepočasi, potem sem sicer pospešila in nadaljevala v pravem ritmu. Žal nisem mogla več nadoknaditi zaostanka iz prvega dela,« je pojasnila Horvatova.

Med atleti je bil na pol stadionskega kroga več kot pol sekunde pred ostalimi Matevž Šuštaršič (Krka, 21,15). Sekundo in pol pred drugimi je bil v cilju teka na 300 m Rok Ferlan (Triglav, 33,71). Na 100 m je bil pred tremi tujimi tekači Jernej Gumilar (Mass, 10,52), drugi je bil Avstrijec Lukas Pullnig (10,66). Rojakinja slednjega, Viktoria Willhuber, je zmagala v ženskem najkrajšem sprintu (11,79), druga je bila Lina Hribar (Mass, 12,06). Na 300 m je bila prva Ajda Kaučič (Poljane Maribor, 39,84), na 100 m ovire pa Eva Murn (Krka, 14,13).

V štajerski prestolnici je potekalo tudi dvodnevno odprto DP v mnogoboju, kjer med člani ni bilo slovenske udeležbe. Med članicami je v sedmeroboju zmagala Tara Keber (Krka), v deseteroboju je slavil Srb Milan Čajić.