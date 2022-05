Čeprav so mladi, so sposobni doseči vrhunski rezultat

Na 57. evropskem prvenstvu v karateju, ki se je danes začelo v Gaziantepu, si bo prizadevalo čim boljši vtis zapustiti tudi devet slovenskih reprezentantov. Med njimi pa ni naše najboljše karateistke v zadnjih letih Tjaše Ristić (Kranj).

V Turčiji se bo v katah predstavil Nejc Sterniša (Mawashi Postojna), v športnih bojih pa bosta naše barve v ženski konkurenci branili Urša Haberl (Trbovlje, do 50 kg) in Kiti Smiljan (Ljubljana, do 68 kg), med moškimi pa bodo poskušali svojo kožo čim dražje prodati Niklas Tamše Marinič (Shotokan Radenci, do 60 kg), Jaka Taler (Bohinj, do 67 kg), Jaka Gaal (Radvanje, do 75 kg), Aleks Klobasa (Shotokan Radenci, do 84 kg) in Stefan Joksimović (Žalec, nad 84 kg). V parakarateju bo Slovenijo zastopala Diandra Bekčić (Velenje).

»Čeprav je naša ekipa pomlajena in so nekateri reprezentanti šele na začetku svoje članske kariere, pričakujemo oziroma si želimo kolajno, saj imamo tekmovalce, ki so sposobni doseči vrhunski rezultat,« je napovedal trener slovenske reprezentance Matija Matijević.