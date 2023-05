Čustva so prevzela tudi predsednika

V bežigrajskem klubu so danes pripravili prisrčen sprejem za svoje judoiste, ki so se minuli teden borili na svetovnem prvenstvu v Dohi. Ob Kaji Kajzer (do 57 kg), Patriciji Brolih (do 78 kg) in Martinu Hojaku (do 73 kg) je bila kajpak v središču pozornosti Andreja Leški, ki je v katarski metropoli navdušila z osvojitvijo srebrne kolajne v slovenski »paradni« kategoriji do 63 kilogramov.

Ob Andreji Leški sta šopka prejeli tudi Patricija Brolih (levo) in Kaja Kajzer (desno), ki sta v Dohi pristali na devetih mestih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Poleg klubskih kolegov ji je prišel čestitat tudi Lovrencij Galuf, predsednik Judo zveze Slovenije (JZS). »To so trenutki, za katere živimo tisti, ki spremljamo (ta) šport. Moram priznati, da so tudi mene prevzela čustva. Takšni uspehi nas vse ženejo naprej,« je poudaril Galuf. Svetovni podprvakinji, ki je ponovila podvig izpred dveh let v Budimpešti, sta segla v roke tudi Jure Klepec, prvi mož JK Bežigrad, in Franc Očko, dolgoletni generalni sekretar pri JZS.

Andreja Leški je ponosno pokazala srebrno kolajno iz Dohe. FOTO: Leon Vidic/Delo

Leškijeva je priznala, da so jo s sprejemom prijetno presenetili. »Lepo je videti, koliko ljudi je s teboj. Hvaležna sem vsem, ki so mi pomagali do tega uspeha. Ni bilo preprosto in tudi v prihodnje ne bo, vendar pa sem s tem odličjem dobila novo potrditev, da je možno marsikaj. To je zame dokaz in tudi nagrada,« se je razgovorila 26-letna Koprčanka, za katero se je krajši oddih po vrnitvi iz Dohe skoraj prehitro končal.

Andrejo Leški je prišla pozdravit tudi nekdanja šampionka juda Raša Sraka Vuković. FOTO: Leon Vidic/Delo

Že v ponedeljek je spet zavihala rokave in se začela pripravljati na turnir za veliko nagrado v Linzu, kjer bo poskušala osvojiti čim več točk v kvalifikacijah za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. »Če sem iskrena, se še nisem povsem 'sestavila' nazaj. Sploh ne vem, kateri dan je danes,« je pristavila v smehu, dobro vedoč, da ne sme zaspati na tem podvigu. »Treba je delati naprej,« je trdno odločena Leškijeva.