Danijel Koncilja okrepil ACH Volley

Slovenski odbojkar Danijel Koncilja, ki je po dolgih letih letos spet dobil vabilo na reprezentančni zbor, bo po devetih letih, preživetih v tujini, kariero nadaljeval pri ACH Volleyju, kjer je že igral tudi njegov brat Mario. Enaintridesetletni bloker je podpisal dveletno pogodbo. Žužemberčan, ki lahko igra tudi na položaju korektorja, je zadnjih pet let preživel v Franciji, kjer je pustil močan vtis, letos je s Cannesom tudi postal prvak. Kot mladi nadobudni odbojkar je kariero začel v žužemberškem klubu. Leta 2009 ga je pot ponesla v novogoriško Prvačino, potem še v Salonit Anhovo. Kmalu za tem je zaigral za avstrijsko Zadrugo Dob, nato pa za italijansko moštvo Kioene Padova. Sledila je selitev v Francijo, sprva v Nico k tamkajšnjemu klubu Nice Volley-Ball, zadnje štiri sezone pa je uspešno zastopal barve francoskega prvoligaša AS Cannes.

»Izredno sem vesel, da se po skoraj desetih letih igranja v tujini vračam v Slovenijo. Hvaležen in ponosen sem, da bom oblekel dres najboljšega kluba v regiji, ki je z letošnjo izjemno sezono dokazal, da spada v sam vrh odbojke v Sloveniji in širše. Čaka nas veliko izzivov, vendar sem prepričan, da lahko s to ekipo posežemo po najvišjih ciljih, tudi v ligi prvakov,« je dejal Koncilja, ki ga iz zanj nerazumljivega razloga v reprezentanci ni bilo vse od leta 2017. Dve leti prej je z njo osvojil srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v Bolgariji.