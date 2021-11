Darko Jorgić do novega mejnika, prek Skačkova v osmino finala

V tretjem kolu je Darko Jorgić s 4:2 (12, 7, -7, 6, -4, 5) premagal Rusa Kirila Skačkova in se prvič v karieri uvrstil med 16 najboljših. V osmini finala bo njegov tekmec četrti igralec sveta, Brazilec Hugo Calderano. Izkušeni, 34-letni Skačkov, 53. igralec svetovne lestvice ITTF, in enajst let mlajši Jorgić sta se do tekme tretjega kola SP med seboj pomerila dvakrat, obakrat je bil boljši Rus. Toda v Houstonu se je tehtnica obrnila na stran Hrastničana, ki je bil v napetem uvodnem nizu bolj zbran v končnici, po dobri igri v drugem nizu pa je povedel z 2:0.

Vendar se Skačkov ni predal in v tretjem je Jorgiću odvzel prvi niz na tem prvenstvu, kar pa varovanca Andreje Ojsteršek Urh ni zaustavilo. Po dokaj gladko dobljenem četrtem nizu je Jorgić v petem spet nekoliko popustil, njegov siloviti backhand pa je spet do izraza prišel v šestem nizu, ko si je dokončno zagotovil nastop v osmini finala.

»Vesel sem preboja med najboljših 16 na svetu. Tokrat je šlo bolj za taktičen obračun in končno sem Rusa le premagal. Forma še vedno ni takšna, ki bi si jo želel, toda na koncu je bila najbolj pomembna zmaga,« se je v izjavi za Namiznoteniško zvezo Slovenije tretje posamične zmage v Houstonu veselil Jorgić.

Dvoboj s starim znancem

Veliko težje delo ga čaka v osmini finala. Calderano je šele v sedmem nizu ugnal varovanca Bojana Tokića, Belgijca Cedrica Nuytincka s 4:3 (6, 8, -6, -8, 7, -7, 5). Pred dvema mesecema na turnirju WTT Star Contender v Dohi sta se pomerila v finalu, s 4:2 pa se je zmage veselil 25-letni Brazilec, ki je avgusta na olimpijskih igrah Tokio 2020 v tretjem kolu premagal tudi Tokića.

»Dejstvo je, da gre za odličnega igralca, navsezadnje je četrti na svetovni lestvici, tako da je pred nama še en velik dvoboj. V Dohi je bil boljši on in iskreno upam, da mu vrnem za ta poraz, vendar bom moral prikazati odličen namizni tenis in dvoboj odigrati najboljše, kar se da,« se obračuna z Brazilcem veseli Jorgić.

Ob robu SP so na letni skupščini Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) delegati za novo predsednico soglasno izvoljena Petra Sörling. Švedinja je na tem položaju zamenjala Nemca Thomasa Weikerta. Gre za prvo žensko, ki je postala predsednica ITTF, hkrati pa šele osmo osebo na tem položaju.

V Houstonu so izbrali tudi prizorišče prihodnjega SP, ki bo že čez tri leta. Največ glasov je spet dobil Busan, kjer bi moralo SP potekati že lani, a je bilo po več prestavitvah zaradi koronske krize dokončno odpovedano. Tako je namesto Busana leto dni pozneje gostitelj Houston. Ob Južni Koreji, ki bo leta 2024 proslavljala stoto obletnico igranja namiznega tenisa, so ponudbe za organizacijo svetovnega prvenstva oddale še Argentina, Indija, Portugalska in Švedska.