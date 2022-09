Darko Jorgić ni ugnal korejskega uroka

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na turnirju WTT Contender v Maskatu v Omanu obstal v četrtfinalu. V njem je prvo postavljenega nosilca turnirja s 3:2 (11, 9, -10, -7, 9) premagal Woojin Jang iz Južne Koreje, ki je bil z istim izidom od njega boljši že v ekipnem delu olimpijskih iger.

Vse bolj očitno postaja, da je 26-letni Jang, 28. igralec sveta in v Maskatu sedmi nosilec, zelo neugoden igralec za dve leti mlajšega dobitnika srebrne kolajne z zadnjega evropskega prvenstva v Münchnu. Ti je bila že tretja zmaga za zmagovalca iz Čateža proti Slovencu.

»Čeprav sem nekako vodil in kontroliral tekmo, je Jang vedno našel rešitev na moje servise in prve žogice. Vendar je bil prvih dveh nizih bolj zbran v končnici, verjetno pa tudi sam nisem v ključnih trenutkih odigral dovolj kakovostno, tako da je imel vedno priložnost za napad. Podobno je bilo potem tudi v petem nizu. Nimamo kaj, življenje gre naprej, pred mano je zdaj konec meseca še ekipo svetovno prvenstvo na Kitajskem, nato pa tekme v nemškem državnem prvenstvu in ligi prvakov,« je po porazu z Jangom dejal Jorgić, ki je pred tem na turnirju premagal Francoza Felixa Lebruna in Kitajca Yan Shenga.