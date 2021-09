Darko Jorgić opravil svoje, toda Slovenci odhajajo domov

Jorgić je še tretjič na tem prvenstvu vknjižil dve točki

Jorgić je ob sebi pogrešal dva standardna aduta Slovenije. FOTO: Antonin Thuillier/Reuters

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v zadnjem, tretjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva v romunskem Cluju z 2:3 izgubila proti Romuniji in se poslavlja od nadaljnjega tekmovanja. Dvoboj je namreč odločil potnika v četrtfinale, saj je iz prvega dela v izločilne boje napredoval le zmagovalec skupine.V prvem krogu predtekmovalne skupine H so namreč varovanciv torek s 3:1 premagali Finsko, v sredo pa še Luksemburg prav tako s 3:1. Dve zmagi je zabeležila tudi Romunija, ki pa je bila v današnjem medsebojnem obračunu boljša od na prvenstvu oslabljenih Slovencev. Manjkala stainje za moško izbrano vrsto še tretjič na tem prvenstvu vknjižil dve točki, v prvem dvoboju je gladko s 3:0 ugnalv četrtem pa tesno šes 3:2.je bil v prvem obračunu nemočen proti Ionescuju,pa je moral v tretjem obračunu priznati premoč. Odločitev je tako padla v petem dvoboju, ki ga je Sipos proti Cvetku zanesljivo dobil s 3:0.Slovenija, sicer udeleženka letošnjih olimpijskih iger v Tokiu, je tako po skupinskem delu končala ekipno EP. V izločilne boje so se poleg Romunije uvrstile še Nemčija, Češka, Danska, Anglija, Avstrija, Rusija in Švedska.Na prvenstvu so nastopile tudi slovenske namiznoteniške igralke, ki pa so izgubile oba obračuna v skupini D in zasedle zadnje mesto. Boljše so bile Čehinje (3:1) in Ukrajinke (3:0). Za evropski naslov se bodo v ženski konkurenci merile igralke Nemčije, Poljske, Portugalske, Ukrajine, Avstrije, Francije, Luksemburga in Romunije.