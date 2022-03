Neja Filipič in ženska štafeta z rekordoma deseti na SP v Beogradu

Venezuelka Yulimar Rojas je zadnji dan dvoranskega svetovnega prvenstva v atletiki v Beogradu tretji zaporedni naslov v troskoku osvojila z izjemnim svetovnim rekordom 15,74 m. Neja Filipič je zasedla deseto mesto z osebnim rekordom 14,13 metra, slovenska štafeta 4 x 400 m pa je v drugi kvalifikacijski skupini tekla slovenski rekord.

Rojasova je prav v zadnjem poskusu finala troskoka krepko izboljšala svoj svetovni rekord 15,43 m, ga je dosegla v Madridu 21. februarja 2020. Olimpijska zmagovalka iz Tokia in tudi aktualna svetovna prvakinja na prostem je postavila prvi svetovni rekord tekmovanja v srbski prestolnici.

Slovenska štafeta je bila s časom 3:37,08 skupno med vsemi zadnja, deseta. Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Veronika Sadek in Anita Horvat so izboljšale prejšnji rekord, ki so ga v Istanbulu dosegle 5. marca letos za dvoranski balkanski naslov, ko so s skoraj 60 m prednosti pred tekmicami tekle 3:37,84. S tem so se končali slovenski nastopi na SP, ki so imeli vrhunec v soboto z bronom Tine Šutej v skoku s palico.

Filip Jakob Demšar (na fotografiji) pred odhodom na dvoransko EP v Glasgowu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Filip Jakob Demšar je zadnji dan SP v kvalifikacijah teka na 60 m ovire dosegel 33. izid med 46 tekmovalci na startni listi. S časom 7,79 je za šest stotink zgrešil uvrstitev v polfinale.

»Nisem zadovoljen s tehnično izvedbo nastopa, čeprav čas, ki sem ga dosegel, ni slab. Zadel sem ob drugo oviro in nato počepnil in tam kar precej izgubil,« je nastop strnil Demšar.

Demšar je dobil zelo dobro progo, bil je na peti v peti od šestih skupin. Na tretji progi je tekel tudi svetovni rekorder Grant Holloway, svetovni prvak na 110 m ovire in srebrn na olimpijski igrah lani v Tokiu.

»Ob meni na sosednji progi je tekel tudi Britanec Andrew Pozzi, branilec naslova. To me je zelo motiviralo. Žal pa mi ni uspelo, da bi to povsem izkoristil,« je ocenil Demšar, ki bi moral za preboj v nadaljevanje za stotinko izboljšati svoj osebni rekord, ki ga je dosegel lani, letos pa je bil najhitrejši s stotinko slabšim dosežkom.

Lep obet za sezono na prostem

Na prvenstvo je prišel zadnji hip, saj je imela Slovenija pravico do nastopa enega atleta, ki ni izpolnil norme.

»Temu cilju sem bil sicer zelo blizu. Potem sem se že posvetil pripravam na sezono na prostem, ki se bo v ZDA začela zelo kmalu. A sem zaradi uvrstitve na SP spremenil način treninga za kratko pripravo na SP. Čeprav se mi zimska sezona zaradi zdravstvenih težav ni iztekla po željah, pa je to lep obet za sezono na prostem, v kateri si želim izboljšati članski državni rekord,« je napovedal Demšar.

Želi si tudi, da bi se uvrstil na evropsko prvenstvo v Nemčiji, mogoče pa tudi za SP na prostem v Eugeneu v ZDA. V tej državi zadnja leta živi in študira fiziko.