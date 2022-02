Diskobolos mogočen kot Michael Jordan

V nadaljevanju preberite:

Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh je ob izhodu iz zime na prostem na Ptuju disk že zalučal do drugega najboljšega izida na svetu v sezoni, 67,27 m. Petouvrščenega z olimpijskih iger v Tokiu letos čakata svetovno in evropsko prvenstvo, s trenerjem, Estoncem Gerdom Kanterjem, nekdanjim svetovnim in olimpijskim prvakom, seveda v disku, pa na obeh velikih tekmovanjih odkrito ciljata na daljave, ki bodo prinesle žlahtni odličji.