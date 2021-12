Đoković sedmič najboljši športnik

Teniški igralec Novak Đoković je bil rekordno sedmič razglašen za najboljšega balkanskega športnika leta. Štiriintridesetletni Srb je trenutno prvi igralec sveta, letos pa je osvojil tri od štirih turnirjev za grand slam. Izide letnega izbora je objavila bolgarska tiskovna agencija BTA. Grški košarkar Giannis Antetokounmpo, MVP finala lige NBA z Milwaukee Bucks, je bil drugi v tej anketi. Drugi Grk, skakalec v daljino Miltiadis Tentoglou, je bil tretji, potem ko je v Tokiu osvojil zlato olimpijsko medaljo. Četrta je bila kosovska judoistka Distria Krasniqi, sledila ji je srbska judoistka Jovana Preković.

Ivet Goranova iz Bolgarije (karate), Biljana Dudova iz Bolgarije (rokoborba), Martin in Valent Sinković s Hrvaške (veslanje), Mete Gazoz iz Turčije (lokostrelstvo) ter Nicoleta-Ancuta Bodnar in Simona Geanina Radis iz Romunije (veslanje) zaključujejo najboljšo deseterico. Balkanska anketa je bila opravljena med nacionalnimi tiskovnimi agencijami Albanije (ATA), Bosne in Hercegovine (FENA), Bolgarije (BTA), Hrvaške (Hina), Grčije (ANA-MPA), Makedonije (MIA), Črne gore (MINA), Romunije (AGERPRES), Srbije (Tanjug) in Turčije (Anatolu).

Đoković je bil edini športnik, ki ga je za najboljšega predlagalo vseh deset tiskovnih agencij. Prejel je 83 točk. Na vrhu tega izbora je bil petkrat po vrsti že od 2011 do 2015 ter v predzadnji izdaji tega izbora leta 2019. Lani so izbor najbalkanskega športnika leta odpovedali, ker je bila tekmovalna sezona omejena zaradi pandemije covida-19. Leta 2018 je kot šele drugi nogometaš po Hristu Stojčkovu leta 1994 to nagrado prejel Hrvat Luka Modrić.