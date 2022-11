Drama na japonskem reliju, dirkalnik mu je povsem zgorel

Valižanski dirkač Elfyn Evans (toyota yaris) je po koncu drugega dneva relija za svetovno prvenstvo po Japonski prevzel vodstvo, potem ko je v svojo korist odločil dve hitrostni preizkušnji. Etapo v Aičiju pa je zaznamoval Španec Dani Sordo, ki mu je povsem zgorel hyundai i20. Na srečo sta s sovoznikom Candidom Carrero ostala nepoškodovana.

Sordo je po drami povedal, da je zavohal bencin in nato opazil plamene, kako so se dvigali med sedežema avtomobila. Španski dirkač je takoj zaustavil dirkalnik in nato skupaj s sovoznikom poskušal z ročnim gasilnim aparatom pogasiti ogenj, ki pa je ekspresno zajel celotno vozilo, zato jima ni preostalo drugega, kot da sta se umaknila na varno.

»Hitro je začelo goreti, ogenj je prihajal od zadaj. Plamene sva poskušala pogasiti, vendar pa sva bila nemočna,« je dejal Sordo, ki je v tej sezoni trikrat končal na stopničkah: »Žal mi je za ekipo. Izgubiti takšen avto je res slab dan.«

Omenjeno hitrostno preizkušnjo so skrajšali in naslednjo nato odpovedali. Vodstvo je prevzel Evans, ki ima pičle tri sekunde naskoka pred Belgijcem Thierryjem Neuvillom (hyundai i20). Na tretjem mestu je z zaostankom 5,1 sekunde Finec Kalle Rovanperä (toyota yaris), ki si je že predčasno kot najmlajši dirkač v zgodovini relija zagotovil naslov svetovnega prvaka.

Osemkratni svetovni prvak, Francoz Sebastien Ogier, ki je vodil po uvodnem dnevu, je moral zamenjati predrto pnevmatiko, tako da si je nabral že skoraj tri minute zaostanka. »Naša dirka je že končana,« je bil razočaran Ogier.

Reli se je na Japonsko vrnil prvič po letu 2010, z otoka Hokaido pa so ga premaknili v Toyotino domačo bazo Aiči.