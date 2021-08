Dve zmagi in remi odbojkarjev na sosedskih obračunih s Hrvati

Slovenski odbojkarji se vneto pripravljajo na jesenski EuroVolley, ki se bo 1. septembra začel na Finskem in v Estoniji, dan kasneje na Poljskem, medtem ko se bo tekmovanje v »slovenski« skupini B, ki jo bo gostila Češka, začelo 3. septembra. Varovanci selektorja Alberta Giulianija so s pripravami na prvenstvo stare celine, na katerem bodo branili srebro iz Pariza 2019, začeli 27. julija, v petek in soboto so v Osijeku odigrali tri pripravljalne tekme s Hrvaško.



​Na prvi so se veselili zmage s 3:1 (-23, -21, 25, -17), druga se je zaključila pri 2:2 (23, -17, -23, 23), v soboto pa so bili naši odbojkarji od tekmecev prepričljivejši s 3:0 (-18, -20, -21), je v sporočilu za javnost zapisala Odbojkarska zveza Slovenije.



Novo priložnost za dokazovanje in dvig forme pred evropskim prvenstvom bo slovenska izbrana vrsta imela že čez manj kot teden dni, ko bo odpotovala v Ukrajino in nastopila na močnem pripravljalnem turnirju. Bolgarija, Slovenija, Srbija in Ukrajina se bodo med seboj merile med 20. in 22. avgustom.



Slovenske barve na pripravah branijo Dejan Vinčić, Gregor Ropret, Tonček Štern, Alen Šket, Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Žiga Štern, Rok Možič, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Matic Videčnik, Sašo Štalekar, Jani Kovačič in Jan Klobučar.

