Ecclestone meni, da Hamilton ne bo spoštoval pogodbe z Mercedesom

Bernie Ecclestone je brez dlake na jeziku spregovoril o trenutnem stanju v ekipi Mercedes in dejal, da se je šef moštva Toto Wolff »naveličal« Lewisa Hamiltona. Sedemkratni svetovni prvak je bitko za svoj osmi naslov lani proti Nizozemcu Maxu Verstappnu (Red Bull) izgubil v dramatičnem slogu v zadnjih (kilo)metrih sezone, Ecclestone pa pri rojaku ne zaznava več tiste stare želje po tekmovanju in meni, da se bo po zavlačevanju s podaljšanjem pogodbe upokojil še pred letom 2024.

Sedemintridesetletnega Hamiltona je v tej sezoni zaenkrat močno zasenčil novinec v ekipi George Russell, Hamilton je tudi glasen kritik sprememb na dirkalnikih in tako imenovanega porpoisinga oz. poskakovanja pri visokih hitrostih, med VN Azerbajdžana, ki jo je označil za najbrutalnejšo v karieri, pa je tožil nad bolečinami v hrbtu. Russlla je sicer ugnal na nedavni dirki za VN Kanade in se še drugič v sezoni prebil v stopničke, vseeno pa mu na šestem mestu v skupnem seštevku šele prvič v 15-letni karieri grozi, da bo sezono sklenil izven vodilne peterice.

Prihrani lahko 20 milijonov

»Nisem si mislil, da je Russell tako dober, a opravil je odlično delo. Presenečen sem. Ali je razlog tudi to, da Lewisu ne gre dobro od rok? Morda gre za mešanico,« je za Daily Mail razmišljal 91-letni mogotec. »Lewis bo morda uspel prepričati Tota: 'Toliko zaslužim, umaknil se bom, dajte mi polovico ...' Toto bo nato lahko sklenil kakšnega svojih čarobnih poslov, nekomu ponudil manj denarja in prihranil 20 milijonov funtov. Nikomur ni potrebno tega razlagati Totu, saj je o tem že razmišljal. V teh razmerah bo Lewis verjetno odnehal,« je nadaljeval Ecclestone.

»Toto je že malce naveličan Lewisa. Ne zdi se, da bi se preveč trudil, kajne? Naj povem drugače: ne zdi se, da bi izgubljanje kaj prida motilo Lewisa. To mu ni podobno. Tekmovalen je že po naravi in po mojih ocenah prelahko izgublja. Ne verjamem niti, da aktivno pomaga Georgeu. Ne verjamem, da počne karkoli, ni mu preveč mar in ni se več pripravljen tako truditi za zmage kot nekoč,« je sklenil nekoč najvplivnejši mož karavane F1.

Naslednja dirka bo za Hamiltona in Russlla nekaj posebnega, saj jo bo 3. julija gostil njun domači Silverstone.