Ema v boj s tiranozavrom in zvijačami Tysona

Čakanje je bilo napeto, trajalo je vse od februarja, a zdaj dvomov ni več – Ema Kozin bo 11. decembra v Birminghamu izzvala veliko zvezdo ženskega boksa, Američanko Claresso Shields. V igri bodo naslovi po različicah WBC, WBA in IBF, kot je povedala slovenska šampionka na včerajšnji novinarski konferenci v Gostišču pri Čebelici, pa je pripravljena slovito tekmico »pičiti«, ko bo to najmanj pričakovala.

Lahko prenesem udarce fantov in prenesla bom tudi njene. Ema Kozin

»Vajena je, da vseskozi vodi, je močna in eksplozivna, se pa zna tudi ustaviti in njena moč pojenja v poznejših rundah, moja pa ne,« je bila pred mediji na Brdu pri Lukovici suverena Kozinova. »Počutim se močnejšo in bolj eksplozivno kot kadar koli prej. Pogledali smo vse njene posnetke in vem, kje lahko izkoristim svoje prednosti.«

Dvakratna olimpijska prvakinja z vzdevkom Tiranozaver je v tem trenutku z glavo povsem drugje. V sredo zvečer jo čaka drugi obračun v svetu mešanih borilnih veščin, v katerem je nedavno na dogodku PFL 4 debitirala z zmago s tehničnim nokavtom. Šestindvajsetletni Američanki, ki prihaja iz zloglasnega mesta Flint v Michiganu, boks očitno v lovu za zelenci postaja šport številka dve. »V boksu sem zasenčila prav vse. Vse! Nobena mi ni povzročala težav, jaz grem v ring in odpihnem te punce,« je za podkast The MMA Hour povedala pred nocojšnjim dvobojem z Abigail Montes.

Nekaj nasvetov ji je še nedavno podelil tudi legendarni rojak Mike Tyson. »Bilo je kot srečanje s stricem, ki ga že dolgo nisem videla. Gledala sva posnetke Savannah Marshall, ki jo je označil za zelo dobro amaterko,« se mimo Kozinove proti morebitnemu spopadu z britansko zvezdnico že ozira Shieldsova.

Dvoboj, ki si ga zasluži

Kljub temu da se Kozinova že dolgo ni borila, se v spopad s samozavestno tekmico podaja odlično pripravljena. »Ona se počuti na vrhu, nedosegljivo vsem drugim. A to jo lahko pokoplje že proti meni. Zdi se mi, da me bo podcenjevala, a bo kmalu videla, da me ne bi smela. Jaz bom brez pritiska in počutim se, kot da grem prvič v boj za pas,« dodaja Kozinova, ki ne beži pred dejstvom, da jo čaka življenjska priložnost.

1,73 metra znaša doseg rok Shieldsove, ki tehta dobrih 70 kilogramov

»Zadnji dve leti razmišljam o njej. Mislim, da sem pripravljena, je pa to seveda prelomni trenutek za mojo kariero,« pravi slovenska princeska pred obiskom dvorane Utilita Arena, ki sprejme slabih 16.000 gledalcev in je redno prizorišče izjemno priljubljenih ligaških tekem v pikadu ter največjih atletskih tekmovanj. Slovenski boks bo po Dejanu Zavcu in njegovih treh obiskih Združenih držav Amerike dočakal najodmevnejši obračun zadnjih šestih let.

»Ema je lani osvojila začasne naslove in Claressa bi slejkoprej morala pristati na dvoboj, sicer bi izgubila naslove,« je o varovanki dejal trener Rudi Pavlin. »Zavlačevali so, potem smo nekako 'zlobirali' dvoboj, ki si ga zasluži. Verjamem, da bo ena redkih, ki ji bo otežila kariero,« meni koroški strokovnjak in opozarja, da se slovenska ekipa na Otok še zdaleč ne podaja v vlogi turistov. Kot je še povedala 22-letna Ljubljančanka, bo zelo pomembna tudi psihična priprava.

»Ljudje se ne zavedajo, kako pomembna je v športu glava, v borilnem pa sploh. Če si dovolj trden, lahko zlomiš kogar koli. Vem, da sem trpežna, lahko prenesem udarce fantov in prenesla bom tudi njene. Moram si samo zaupati,« se glasi Emin recept za novo zmago.

Shieldsova te dni bolj kot o boksarskem ringu razmišlja o oktagonu: