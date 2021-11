Eni bodo spili šampanjec, Kekovim namenjena le grenčica

Nov teden, novo športno veselje ali pa morebiti težave? Za nekatere neuspešne v kvalifikacijah za nogometno svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju že, med njimi je tudi Slovenija, drugi bodo po koncu bojev za mundial odpirali šampanjec. Izbranci Matjaža Keka bodo spili le grenčico. Po prostem koncu tedna delovni ponedeljek res ni najboljši začetek tedna. Tudi v športu. Torej danes, 8. novembra, se posvetimo le tekmi 7. kola košarkarske lige ABA med nekoč slavno in sila uspešno Cibono ter Krko ob 18. uri.

Sladka zmaga za krajši spanec

Tudi v torek, 9. novembra, bo šport, ki ga v ZDA imenujejo basketball, udarna panoga. A tisti navdušeni bodo morali skrajšati spanec iz ponedeljka na torek. Dallas Luke Dončića se bo namreč z New Orleans Pelicans meril ob 2.30. Krajši spanec, obilnejša in slajša zmaga? Potem ne bomo spali do konca življenja!

Farmacevtska racionalnost

Sreda, 10. novembra, je dan D, bolje napisano, dan G. Za Tima Gajserja namreč. Zadnja dirka sezone v motokrosističnem razredu MXGP v Mantovi bo dala odgovor, ali bo ubranil naslov svetovnega prvaka. Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v 4. kolu evropskega pokala doma merili z ekipo zanimivega imena, Ratiopharm iz Ulma v Nemčiji. Ravno to je potrebno v današnjih zapletenih zdravstvenih časih, farmacevtska racionalnost. Vse bomo izvedeli od 20. ure naprej.

Tim Gajser mora na zadnji dirki sezone iti na glavo, če želi ohraniti svojo krono. FOTO: Honda Racing

Ne Trnovo, Trnava

Četrtek, 11. novembra, uvodni dan za zadnja dejanja evropskih kvalifikacij za žogobrcarski mundial. Gledala se bo tekma med Slovaško in Slovenijo v Trnavi, ne v slovenskem Trnovem (20.45). Košarkarsko se bodo Slovenke za uvod kvalifikacij za EP udarile s Turčijo v Ljubljani (18.00), Dallas bo že pred tem (2. nočna ura) gostoval v Chicagu, hokejsko se bo Slovenija na prijateljskem turnirju na Jesenicah ob 19. uri soočila z galskimi petelini. Seveda Francijo.

Možganski trust

Petek, 12. novembra, nov nogometni paket. A denimo Albanija v okviru kvalifikacij za EP do 21 let čez dve leti, vse sama leta, bo denimo gostovala pri Sloveniji v Kopru (18.). Hokej? Slovenija bo na Jesenicah ob 19. uri krenila v boj z Belorusijo. V Termah Čatež bo prisoten možganski trust stare celine, začenja se namreč ekipno EP v šahu.

Alpinke znova na štart

Na (ne)srečno soboto, 13. novembra, se bo nadaljeval svetovni pokal v alpskem smučanju, in sicer v Lech/Zürsu z žensko paralelno tekmo. Dončić bo z Dallasom ob 2.30 gostoval pri teksaških rojakih iz San Antonia. Hokejisti Slovenije bodo ob 15.30 šli v soočenje z Avstrijci.

Verstappen ali Hamilton?

Na nogometno nedeljo, 14. novembra, bo poudarek na Stožicah, že ob 15. uri bo Slovenija sprejela (sicer le grški del) Ciper. Alpski smučarji se bodo merili v paralelni tekmi v Lechu, ob 18. uri bo dirka v formuli 1 za VN Brazilije.