Estonski as z letošnjim dirkalnikom bolj zadovoljen kot z lanskim

V Monaku se je začela nova sezona za svetovno prvenstvo v reliju. Uvodni dan je bil najbolje razpoložen Estonec(hyundai i20), svetovni prvak izpred dveh let, ki se je po prvi etapi izstrelil v vodstvo.Toda 33-letni Estonec ne bo imel mirnega spanca, saj ima po uvodnih dveh hitrostnih preizkušnjah pičle 3,3 sekunde naskoka pred vzhajajočim finskim zvezdnikom(toyota yaris). Na tretjem mestu je Valižan(toyota yaris), ki za vodilnim Tänakom zaostaja za 8,5 sekunde.»Uvodna hitrostna preizkušnja ni bila slaba, v drugi pa je bilo precej presenečenj in je bila zato zelo zahtevna. Moram reči, da sem bistveno bolj zadovoljen z letošnjim dirkalnikom, ki se bolje drži ceste kot lanski,« je izjavil estonski as.Francoski branilec naslova svetovnega prvaka(toyota yaris) je začel nekoliko zadržano. Za četrtouvrščenim Belgijcem(hyundai i20, + 16,0), ki brani zmago na monaški dirki, zaseda peto mesto, od vodilnega Tänaka ga loči 16,9 sekunde.Reli po Monte Carlu se bo nadaljeval jutri zjutraj in končal v nedeljo zgodaj popoldne.