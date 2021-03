Favoriti suvereni v četrtfinalu DP

V slovenskem odbojkarskem prvenstvu so znani vsi udeleženci polfinala. V moški konkurenci sta para ACH Volley - Calcit Volley in Merkur Maribor - Hiša na kolesih Triglav.



Polfinalisti so povratne četrtfinalne tekme dobili zanesljivo, Krka, Hoče in Panvita Pomgrad niso osvojili niti niza, enega pa si je v Kanalu priborila ekipa Hiše na kolesih Triglava.



ACH Volley je zanesljivo dobil prvo tekmo v Hočah, pred povratno tekmo pa so Ljubljančani očitno mislili, da bo druga zmaga prišla sama od sebe. V posameznih obdobjih nizov so imeli nekaj težav, a ko je bilo potrebno, so prestavili v višjo prestavo in vse nize dobili. V prvem so tako zaostajali s 17:21, pa tudi 21:23, gosti so tudi imeli zaključno žogo, a so se domači rešili, niz je z blokom končal Matic Videčnik.



V drugem nizu so si hitro priigrali visoko prednost, a po izidu 24:15 jim je padla zbranost na sprejemu, Miomir Crnjanski jim je zabil dva asa, še z enim servisom poskrbel, da so se Hočani približali na 19:24, toda nato je četrti svoj servis zgrešil in na semaforju se je zasvetilo 2:0. Gosti so bili v prednosti večji del tretjega niza, po izidu 17:17 pa vendarle popustili, Videčnik in Gregor Ropret sta z dobrimi začetnimi udarci tekmo mirno pripeljala do konca.



Najboljša ekipa rednega dela, Merkur Maribor, je imel lažje delo. Čeprav je igrala brez Alena Šketa, je s pol moči ugnala Krko, ki niti v enem nizu ni bila blizu presenečenja. Najučinkovitejši v mariborski vrsti je bil tokrat s 16 točkami Žiga Donik, Roku Možiču in predvsem Ahmedu Ihbajriju tokrat ni bilo potrebno pokazati vsega znanja.



Tudi Calcit je povratno tekmo dobil s 3:0, toda prva niza sta bila izenačena. V prvem so gosti vodili z 19:18, po izenačenju pa je Milosz Hebda svojo ekipo povedel v vodstvo, Mitja Gasparini pa z dvema asoma poskrbel za prednost, ki jo tekmec ni več izničil. Na začetku drugega niza so najprej domači vodili za štiri točke, nato gostje nekajkrat za tri, zadnjič pri izidu 14:17. A končnica je spet pripadla Calcitu, ki je po izidu 21:21 dobil tri zaporedne točke. Po zaostanku 0:2 so se gostje predali, favoriti so tretji niz dobili gladko.



Hiša na kolesih Triglav je v prvem nizu obračuna v Kanalu pokazal, da se po porazu doma ni predal. Zanesljivo ga je dobil, a domači so v drugem vrnili z isto mero. Tretji niz in četrti pa sta bila povsem izenačena. Tretjega so Kranjčani izgubili zaradi lastnih napak v končnici, potem ko so bili še po izidu 23:22 povsem v igri. Podobno je bilo tudi v četrtem, v katerem so domači po asu Marka Radosavljevića povedli s 23:20, nato se Kranjčani približali na točko zaostanka, več pa jim ni uspelo. Matic Vrtovec se je izkazal s 25 točkami, dosegel je en as in en blok, enega od le dveh domače ekipe, ki pa je dosegla devet asov, Radosavljevič in Irenej Karnel po tri.

Mariborčanke tesno ugnale Koper, Ankaran grozil Calcitu

V ženski konkurenci so se v polfinale uvrstili Nova KBM Branik, Calcit Volley, Sip Šempeter in GEN-I Volley.



Kamničanke so tako kot na prvi tekmi v gosteh tudi doma nepričakovano izgubile prvi niz. Gostje so odlično servirale, v tem nizu zabeležile sedem asov, kar pet Tara Cerovac. V drugem nizu so nato že zaostajale s 14:19, a v zaključku tekmice ujele, Dobrina Valentinova Hristoskova je za asom celo izenačila na 24:24. Toda zadnji točki so osvojile gostiteljice, izenačile na 1:1, nato pa predvsem po zaslugi bloka in učinkovitega napada, v katerem se je z 22 točkami najbolj izkazala Olivera Kostić Brulec, gladko dobile še naslednja dva, dominantne so bile predvsem v tretjem.



Tudi tekma v Mariboru se je začela tako kot prva medsebojna v Kopru. Primorke so dobile prvi niz, toda z razliko od prve tekme so tokrat niso zaustavile. Grozile so še naprej, v drugem nizu ves čas dihale tekmicam za ovratnik, z zmago v četrtem pa si celo priborile "tie break" in možnost, da si zagotovijo še tretjo tekmo. A domače, pri katerih je bila s 23 točkami po dolgem času najučinkovitejša povratnica po poškodbi Lorena Lorber Fijok, so vendarle strle njihov odpor, v skrajšanem nizu so že na začetku ušle, prednost pa zadržale do konca.



Tudi tokrat so imele najlažje delo Šempetranke, ki so še drugič s 3:0 ugnale Krim. V polfinalu, ki se bo začel v četrtek, se bodo tako merile z Novo KBM Branikom, GEN-I Volley, ki je četrtfinale z ATK Grosupljem odigral že pred časom, pa laka obračun s Calcitom.



Rezultati četrtfinala DOL

Moški

ACH Volley : Hoče 3:0 (24, 19, 19) 2:0

Calcit Volley : Panvita Pomgrad 3:0 (22, 23, 16) 2:0

Salonit Anhovo : Hiša na kolesih 3:1 (-21, 20, 22, 23) 2:0

Merkur Maribor : Krka 3:0 (14, 13, 10) 2:0



Ženske

Nova KBM Branik : Luka Koper 3:2 (-22, 23, 16, -24, 9) 2:0

Calcit Volley : Ankaran 3:1 (-23, 24, 8, 19) 2:0

Sip Šempeter : Krim 3:0 (12, 18, 20) 2:0

GEN-I Volley : Grosuplje 2:0

