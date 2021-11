Febvre dobil prvo vožnjo, Gajser po kazni šele osmi

Prva vožnja za VN Lombardije se je razpletla z zmago vodilnega v svetovnem prvenstvu v motokrosu Romaina Febvra (Kawasaki), ki je naredil pomemben korak k drugemu naslovu svetovnega prvaka. Tim Gajser (Honda) je v cilj prišel tretji, vendar bil kaznovan s petimi mesti, ker je na štartu presekal linijo tekmecu. Tretji kandidat za naslov v razredu MXGP Jeffrey Herlings (KTM) je bil drugi, potem ko je v zadnjem krogu prehitel na koncu šele osmouvrščenega Slovenca.

Druga vožnja bo ob 15.10. Pred dirko je bila razlika med vodilno trojico minimalna, Febvre je imel 614 točk, Gajser 613 in Herlings 611. Sezona se bo končala v sredo z VN Mantove.

Tim Gajser. FOTO: Honda Racing

Na današnji prvi vožnji na mehki progi je Francoz Febvre suvereno opravil s konkurenco, ko je v prvem krogu prehitel Jeremyja Seewerja (Yamaha), vodstva ni izpustil iz rok. Herlings je zgodaj storil veliko napako, se prevrnil ter padel na 15. mesto, vendar se vztrajno prebijal v ospredje. Gajser je opravil zelo dobro, se s petega mesta prebil na drugo in nizal odlične čase, toda škoda je bila storjena prej, ko se je po štartu znašel v gneči in zaprl pot tekmecu, zato si je prislužil kazen petih mest pribitka. S tem so se njegove možnosti za ubranitev naslova močno zmanjšale.

Dirko v Mantovi spremlja veliko navijačev, Italijani podpirajo Antonia Cairolija (KTM), ki končuje kariero, Slovenci pa štirikratnega svetovnega prvaka iz Pečk. Nekaj je tudi v oranžno oblečenih navijačev Herlingsa, ki je malo pred koncem prehitel moštvenega kolega Cairolija in nekaj zavojev pred ciljem tudi osmoljenca Gajserja.